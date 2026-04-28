Donald Trump exige el despido de Jimmy Kimmel tras polémica parodia sobre la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha pedido el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel tras una polémica parodia en su programa, en la que hizo comentarios sobre el mandatario y la primera dama. La primera dama, Melania Trump, también criticó los comentarios de Kimmel, calificándolos como retórica de odio y violencia. El incidente se agravó cuando un hombre armado intentó ingresar al evento de la Casa Blanca al que asistían los Trump, lo que ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión y la incitación a la violencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha exigido el despido inmediato del presentador Jimmy Kimmel tras una polémica parodia en su programa Jimmy Kimmel Live, en la que el comediante realizó comentarios sobre el mandatario y la primera dama, Melania Trump .

La controversia surgió cuando Kimmel bromeó sobre la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento al que asistieron el presidente y su esposa, así como varios miembros del gabinete. La primera dama, Melania Trump, fue la primera en reaccionar a través de su cuenta en X, calificando los comentarios de Kimmel como retórica de odio y violencia, y exigiendo a la cadena ABC, que transmite el programa, que tomara medidas disciplinarias.

Trump, por su parte, se sumó a las críticas en su red social Truth Social, acusando a Kimmel de hacer un despreciable llamado a la violencia y demandando su despido inmediato por parte de Disney, empresa matriz de ABC. La situación se agravó aún más cuando, al día siguiente del programa de Kimmel, un hombre armado intentó ingresar al salón de baile donde se celebraba la cena de los corresponsales.

El individuo, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California, fue arrestado y hoy enfrenta tres cargos federales, incluyendo intento de magnicidio, lo que podría conllevar una pena de cadena perpetua. El sospechoso dejó un manifiesto en el que expresaba su oposición a la Administración Trump, lo que ha intensificado el debate sobre la responsabilidad de las palabras y la incitación a la violencia.

Este no es el primer incidente en el que Kimmel se ve envuelto en polémicas. El año pasado, ABC suspendió temporalmente su programa tras comentarios que realizó sobre Charlie Kirk, un activista conservador asesinado en septiembre de 2025. Trump ya había reclamado entonces el despido del presentador, argumentando que sus declaraciones cruzaban la línea de lo aceptable. La cadena, sin embargo, optó por una suspensión en lugar de una despido definitivo.

Mientras tanto, el caso ha reavivado el debate sobre los límites de la comedia y la libertad de expresión en los medios, especialmente en un contexto político tan polarizado como el actual. Expertos en comunicación y derecho han señalado que, aunque la sátira y el humor son herramientas válidas para criticar a figuras públicas, es fundamental mantener un equilibrio para evitar incitar a la violencia o el odio.

La situación ha generado una amplia cobertura mediática, con opiniones divididas entre quienes defienden el derecho de Kimmel a la sátira y aquellos que consideran que sus comentarios fueron inapropiados y peligrosos. Mientras tanto, la cadena ABC aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el asunto, aunque fuentes cercanas al programa han indicado que están evaluando la situación y que podrían tomar medidas en los próximos días





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