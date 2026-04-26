Donald Trump evacuado de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tras reportes de disparos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington tras reportes de posibles disparos. El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete también fueron evacuados. Trump está a salvo y elogió al Servicio Secreto por su rápida acción. La policía confirmó que el incidente fue aislado y no hay amenaza para el público.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , fue escoltado rápidamente fuera del escenario por el Servicio Secreto tras reportes de posibles disparos durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington este sábado.

El vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete de Trump que también estaban presentes fueron evacuados. Una fuente dijo a CNN que Trump está a salvo, mientras que dos fuentes aseguraron que Vance salió de la cena de manera segura. De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca, los miembros del gabinete también están bien.

Varios agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos gritaron ¡Disparos! durante el evento, que se realiza en el Washington Hilton, según reportes de la prensa. Más tarde, el Servicio Secreto dijo en una publicación en X que una persona está bajo custodia. Trump está en un lugar seguro y dijo a funcionarios que tiene la intención de regresar a la cena, de acuerdo con un alto funcionario del Gobierno.

Trump publicó en Truth Social que un atacante ha sido detenido y elogió al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por actuar rápida y valientemente. De repente, un tipo con un arma, un arma muy, muy peligrosa, empezó a disparar, y yo estaba a pocos metros de él justo cuando disparaba, dijo Blitzer. En una publicación posterior, el presidente dijo que regresaba a la Casa Blanca después de que las autoridades le pidieran que abandonara el lugar.

Trump añadió que dará una conferencia de prensa en breve. Wolf Blitzer, de CNN, dijo en vivo que estaba a unos pocos metros de un hombre armado mientras disparaba. La policía de Washington D.C. confirmó que se trata de un incidente aislado y que no hay amenaza para el público en general.

Sin embargo, el evento fue interrumpido y los asistentes fueron evacuados de manera ordenada. El Servicio Secreto ha iniciado una investigación para determinar el origen de los disparos y las posibles motivaciones del atacante. Mientras tanto, Trump se reunió con sus asesores de seguridad para evaluar la situación y garantizar la protección de todos los presentes. La Casa Blanca ha emitido un comunicado agradeciendo la rápida respuesta de las autoridades y asegurando que el presidente continuará con sus actividades programadas.

Se espera que en las próximas horas se proporcione más información sobre el incidente y las medidas de seguridad implementadas para evitar futuros eventos similares





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