Donald Trump criticó la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos como 'totalmente inaceptable' y amenazó con atacar más objetivos si Teherán no cambia su postura.

Nueva York (EFE). -El presidente estadounidense, Donald Trump , consideró este domingo «totalmente inaceptable» la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos, con lo que parece alejarse de nuevo la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra.

La breve declaración de Trump se produce después de que Irán presentara hoy su respuesta a la propuesta de EE. UU. para la resolución de la guerra en el golfo Pérsico, de la que se desconocen los detalles. Pakistán, país mediador en las negociaciones, confirmó que recibió la respuesta iraní a la última propuesta de EE. UU. en medio de la escalada bélica de Teherán, que hoy atacó con un dron un buque comercial en aguas de Catar.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó en un discurso en Islamabad ante la cúpula militar y política del país que el mariscal de campo Asim Munir le comunicó la recepción del documento iraní, pero evitó entrar en detalles sobre el contenido. Trump ya anticipó su descontento con la respuesta de Irán en un mensaje en Truth Social en que afirmó que Teherán lleva «golpeteando» casi medio siglo a Estados Unidos pero «no se reirá más» de su país.

Durante 47 años los iraníes nos han estado ‘golpeteando’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país. La respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos incluye el levantamiento de sanciones económicas sobre la República Islámica, el fin del bloqueo de Washington a los puertos iraníes y el manejo iraní del estrecho de Ormuz si EE.

UU. cumple con algunos ‘compromisos’, según reportó la agencia Tasnim la madrugada de este lunes. Fuentes diplomáticas explicaron a Tasnim que el gobierno de ayatolás reclamó el fin del bloqueo y que se permita la exportación de crudo desde Irán, así como el levantamiento de las sanciones económicas de EE. UU. sobre Irán y sus activos en la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC).

La propuesta iraní también especifica que el estrecho de Ormuz, escenario de tensiones entre Washington y Teherán que tiene en vilo la economía global, sea manejado por la República Islámica bajo algunos ‘compromisos’ no especificados por parte de EE. UU..

Además, incluye una cláusula para un alto el fuego en Líbano, algo que es una ‘línea roja’ para Teherán según la fuente recogida por Tasnim. Washington esperaba recibir esta misiva durante el fin de semana para decidir si mantiene la tregua iniciada el 8 de abril o si, por el contrario, reanuda las hostilidades ante la falta de avances en el desmantelamiento del programa de enriquecimiento de uranio iraní.

Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa ‘Full Measure’, aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido ‘derrotado’ pero ‘eso no significa que estén acabados’, y amenazó con atacar más ‘objetivos’





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