Donald Trump clashes with Senate Republicans after $1.8 billion anti-instrumentalization fund sparks controversy

Donald Trump's relationship with Senate Republicans has hit rock bottom after a revolt over his $1.8 billion anti-instrumentalization fund, which highlighted deep divisions in the party and its priorities. Trump and his allies were furious about the rebuke on Friday, while Capitol Hill senators and Republican advisors fiercely criticized the fund, branding it the final straw. The president and his aides claimed the fund was hardly any of the characters' business, and that no changes would be made.

CNN — La relación del presidente Donald Trump con los republicanos del Senado ha tocado fondo tras una revuelta en torno a su fondo de 1.800 millones de dólares para el "antiinstrumentalización".

El presidente y sus aliados cercanos estuvieron furiosos por la reprimenda del viernes, mientras que en el Capitolio, los senadores y asesores republicanos criticaron duramente el fondo, calificándolo como el último de una serie de errores dañinos de la Casa Blanca que amenazan con que se les cueste el control de la cámara en las elecciones intermedias. El fondo "contra la instrumentalización" puso fin a un período desastroso que frustró el intento de los republicanos de aprobar un importante paquete de inmigración antes del 1 de junio.

Esto también puso de relieve los temores que los legisladores venían sintiendo desde hacía tiempo: que, en lugar de ayudar a reforzar su posición política centrándose en cuestiones económicas y destacando logros políticos clave, Trump estaba debilitando sus posibilidades en noviembre debido a su preocupación por proyectos personales y una amplia campaña de represalias. La creación del fondo de 1.800 millones de Trump supuso un punto de inflexión, según asesores republicanos, lo que confirmó la tensa reunión a puerta cerrada sobre el acuerdo con el secretario de Justicia interino Todd Blanche y la insistencia de Trump en impulsarlo





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