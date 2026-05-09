Donald Trump amenaza con reactivar la operación de escoltas a través del estrecho de Ormuz si Irán no responde a su propuesta de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló con los medios luego de su salida de la Casa Blanca para Sterling, Virginia, y dijo esperar una respuesta de Irán a la propuesta de paz que presentaría poco antes, pero no descartó la posibilidad de reactivar la operación de escoltas fuera del estrecho de Ormuz si el diálogo no progresa. Además, Trump amenazó con una mayor fuerza militar contra Irán si no hay acuerdo y tras el cruce de fuego en Ormuz disparado de la parte iraní.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , expresó su deseo de tener una respuesta de Irán a su propuesta de paz para poner fin a la guerra en el estrecho de Ormuz poco antes de partir hacia Sterling, Virginia, donde dijo que si no es posible un acuerdo, reactivará la operación de escoltas a través del estrecho de Ormuz, que llamó Proyecto Libertad .

Además, Trump amenazó con una mayor fuerza militar en caso de que no haya acuerdo y tras el cruce de fuego registrado en el estrecho en la mañana de este viernes





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