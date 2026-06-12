Donald Trump ajusta su teoría conspirativa sobre California tras el avance de Steve Hilton

El expresidente Donald Trump reinterpreta sus afirmaciones de fraude electoral en California, asegurando que su presión hizo que los demócratas 'aprobaran' al candidato republicano Steve Hilton para la segunda vuelta, a pesar de que el proceso electorallegítimo y sin intervención política.

Donald Trump , el expresidente de Estados Unidos, ha adaptado una narrativa conspirativa sobre las elecciones primarias de California, donde inicialmente afirmó que los resultados estaban amañados en contra de candidatos republicanos.

Tras conocerse que Steve Hilton, aspirante a gobernador, logró clasificarse para la segunda vuelta, Trump modificó su teoría, atribuyendo este resultado a su propia intervención y presión sobre los supuestos responsables del fraude. Según Trump, su advertencia pública sobre un posible manipulación electoral forzó a los demócratas a 'aprobar' a Hilton rápidamente, a diferencia de lo ocurrido con Spencer Pratt, candidato republicano a alcalde de Los Ángeles, quien no avanzó.

Esta explicación carece de fundamento, ya que los procesos electorales en California se rigen por el conteo tradicional de votos por parte de los condados, sin intervención de figuras políticas como Trump. Los resultados proyectados por los medios reflejan simplemente la voluntad de los votantes en un estado con una mayoría de inscritos demócratas.

A pesar de la evidencia, Trump mantiene una trayectoria de ajustar sus afirmaciones conspirativas para que encajen con nuevos hechos, como hizo con la teoría del nacimiento de Barack Obama. Su conducta resalta un patrón de desinformación persistente que desafía la realidad objetiva de los comicios





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