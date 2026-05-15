Donald Trump advirtiera a Taiwán de no declarar la independencia de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Taiwán de que no puede declarar formalmente su independencia de China, al término de las conversaciones mantenidas en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió a Taiwán que no puede declarar formalmente su independencia de China , al término de la cumbre de dos días que sostuvo en Pekín con su homólogo chino, Xi Jinping.

Trump aseguró anteriormente que no se comprometió en ningún sentido en la autonomía de la isla que China reclama como parte de su territorio y descartó tomar por la fuerza. Estados Unidos lleva mucho tiempo apoyando a Taiwán, incluyendo la obligación legal de proporcionarle medios de autodefensa. Pero con frecuencia ha tenido que conciliar esta alianza con el mantenimiento de relaciones diplomáticas con China.

La postura oficial de Washington es que no apoya la independencia de Taiwán y es consciente de que el mantenimiento de las relaciones con Pekín depende de que EE. UU. acepte que solo hay un gobierno chino. Trump advirtió que no buscará la guerra con China por Taiwán y teme que se mantenga la situación en la que alguien piense en la independencia a pesar de que Estados Unidos respalta a Taiwán.

El gobierno de Trump ha anunciado un paquete de armamento por valor de US$11.000 millones para su venta a Taiwán, pero Trump afirmó que pronto decidirá si esa venta será ejecutada. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán indicó que mantenía una buena comunicación con Washington y otros países para garantizar la profundización estable de las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos y preservar los intereses de Taiwán.

También acusó a China de agravar el riesgo con sus "acciones militares agresivas y su opresión autoritaria"





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