Donald Trump admitió que Estados Unidos y China se espían mutuamente durante su visita a China

Donald Trump ha regresado a Estados Unidos tras su visita a China, donde se reunió con Xi Jinping. Aunque el viaje estuvo lleno de ceremonias, no se lograron soluciones sobre Irán. En Washington, Trump sorprendió al admitir que ambos países se espían mutuamente, afirmando que Estados Unidos también realiza operaciones desconocidas para China. Además, Marco Rubio, quien acompañó a Trump, fue noticia cuando China alteró la grafía de su apellido para sortear las sanciones que le prohibían la entrada por sus críticas sobre derechos humanos.

Donald Trump ha regresado a Estados Unidos tras su visita a China , donde se reunió con Xi Jinping . Aunque el viaje estuvo lleno de ceremonias, no se lograron soluciones sobre Irán .

En Washington, Trump sorprendió al admitir que ambos países se espían mutuamente, afirmando que Estados Unidos también realiza operaciones desconocidas para China. Además, Marco Rubio, quien acompañó a Trump, fue noticia cuando China alteró la grafía de su apellido para sortear las sanciones que le prohibían la entrada por sus críticas sobre derechos humanos. Esta táctica permitió a Rubio participar en el encuentro sin levantar sanciones directamente





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump China Xi Jinping Irán Marco Rubio China Espía Operaciones Marco Rubio Sanciones Gobierno De China Grafía Marco Rubio Sanciones Gobierno De China Grafía Marco Rubio Sanciones Gobierno De China Grafía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Negociaciones sobre Oriente Próximo estancadas, China y Estados Unidos se enfocan en Irán y TaiwánLa reunión entre Donald Trump y Xi Jinping se centra en Irán y Taiwán, dos países en común de preocupación para ambos países. Estados Unidos por su participación directa en la guerra y China por ser uno de los grandes afectados por la oferta y el precio del petróleo. Además, las tensiones geopolíticas afectan a las relaciones comerciales, con aranceles y la IA en el punto de mira.

Read more »

Juez federal ordena a Gobierno de Trump devolver a una mujer colombiana a Estados UnidosUn juez federal ordenó al Gobierno de Trump que devolviera a Adriana María Quiroz Zapata, una mujer colombiana de 55 años, a Estados Unidos, incluso después de que el país africano se negó a aceptarla.

Read more »

Xi afirma que China y Estados Unidos acuerdan estabilizar las relaciones comercialesTermina la vista de Trump al país asiático. El presidente chino coloca a Taiwán como principal fuente de conflicto con EEUU.

Read more »

Xi Jinping visita a Trump en Estados Unidos tras su invitación durante la visita a PekínEl presidente de China, Xi Jinping, y Donald Trump han confirmado que Xi visitará a Trump en Estados Unidos en otoño. Xi se ha reunido con Trump en varios escenarios, y aunque no se ha comprometido a nada específico sobre Taiwán, ha destacado que Trump está en contra de la independencia de la isla. Por otro lado, sobre Irán, Trump ha asegurado que la única forma de entenderse con Teherán es 'inaceptable' y ha descartado en esa línea tras ver 'la primera página', mientras que ha acordado con Xi que Irán no pueda tener un arma nuclear y debe reabrir el estrecho de Ormuz.

Read more »