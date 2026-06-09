Donald Trump abucheado en el Madison Square Garden durante las Finales NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , fue abucheado en el Madison Square Garden durante el tercer partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs .

A pesar de las estrictas medidas de seguridad implementadas por Nueva York, la fiesta de visionado habitual se anuló y los aficionados llegaron al estadio con controles de seguridad reforzados, al estilo de los de aeropuertos. Desde su regreso al poder en 2025, Trump ha asistido a varios eventos deportivos importantes, lo que es poco común entre los presidentes de Estados Unidos.

El Madison Square Garden se llenó de celebridades como Ben Stiller, Timothée Chalamet y Spike Lee, con entradas alcanzando precios exorbitantes. El partido finalmente acabó con victoria de los Spurs por 111-115 ante los Knicks, reduciendo a 2-1 la ventaja neoyorquina en la serie. El primer presidente de Estados Unidos en asistir a unas Finales NBA, Trump fue visto sonriente durante la ceremonia del himno nacional estadounidense en un palco del Madison Square Garden





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