Donaciones millonarias a MAGA Inc. revelan vínculos entre contratistas federales y la política de Trump

Un análisis de los aportes de empresarios con contratos federales al super‑PAC de Donald Trump, sus posibles influencias en decisiones regulatorias y el impacto en sectores como el tabaco y la atención a ancianos.

La relación entre los grandes contribuyentes a MAGA Inc., el super‑PAC del expresidente Donald Trump, y los contratos federales ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de la prensa y de los observadores de la política estadounidense.

Según la última declaración mensual de donantes que la Comisión Federal Electoral exige presentar, al menos cuatro de los cinco mayores benefactores que aportaron más de un millón de dólares al fondo también poseen contratos vigentes con el Gobierno federal o buscan influir en la agenda de la administración Trump. Esta coincidencia, aunque no constituye prueba directa de una relación de intercambio, sugiere que un número significativo de empresarios ve en MAGA Inc. una vía para proteger o ampliar sus intereses en áreas tan diversas como la regulación de las criptomonedas, la inteligencia artificial, o los incentivos a la industria tabacalera.

La ley federal obliga a la divulgación de los aportes a super‑PACs, lo que permite trazar, al menos de forma superficial, la cadena de influencias entre el sector privado y las decisiones de la Casa Blanca, aunque la Constitución sigue prohibiendo que Trump se postule nuevamente a la presidencia. No obstante, los más de 300 millones de dólares recaudados por MAGA Inc. durante el segundo mandato de Trump convierten al grupo en una potencia financiera que podría moldear el panorama electoral en los próximos años.

Un caso emblemático que ha generado controversia se refiere a la donación de cinco millones de dólares realizada el 30 de abril por RAI Services Company, una filial de Reynolds American, la conocida empresa tabacalera con sede en Winston‑Salem, Carolina del Norte. A través de esa aportación, Reynolds, a través de su brazo corporativo, se opuso públicamente a la prohibición de la FDA sobre los cigarrillos electrónicos con sabor.

Dos semanas después, el presidente Trump reprendió al comisionado de la FDA, Marty Makary, por su postura contraria y la agencia invirtió su decisión, permitiendo que las compañías tabacaleras americanas comercializaran esos productos. Makary dimitió poco después de que Trump aprobara su despido, y el New York Times informó que el propio Trump almorzó en su club de golf de Florida con un ejecutivo de Reynolds y dos lobistas de la compañía, apenas dos días después de la donación.

Aunque no existe evidencia jurídica que vincule la donación con el cambio regulatorio, la secuencia de eventos alimenta la percepción de que los aportes a MAGA Inc. sirven como palanca para influir en políticas que benefician a los donantes. Otro ejemplo ilustra cómo el sector de la atención a personas mayores también se ha sumado al financiamiento del super‑PAC.

A principios del año, un conglomerado de ejecutivos de residencias de ancianos destinó cerca de 4,8 millones de dólares a MAGA Inc. Posteriormente, varios de esos directivos compartieron una comida con Trump en su club de golf de Washington durante el verano de 2025. Un mes después, el Gobierno federal eliminó de forma definitiva una norma promulgada bajo la administración Biden que habría incrementado el número mínimo de personal en las residencias de ancianos, una medida que los operadores habían calificado como onerosa.

Si bien los funcionarios de la Casa Blanca, representados por la portavoz Anna Kelly, sostienen que las decisiones presidenciales se guían exclusivamente por el interés nacional, los patrones de donación continúan alimentando el debate sobre la integridad del proceso democrático y la necesidad de cerrar las lagunas legales que permiten a contratistas federales evadir prohibiciones de contribuciones políticas.





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