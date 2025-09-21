Doña Sofía en Washington D.C.: Celebrando el 250 Aniversario de la Independencia Estadounidense y Fortaleciendo los Lazos Hispanoamericanos

La Reina Emérita Doña Sofía participa activamente en Washington D.C. en las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, reafirmando el compromiso de la Corona con las relaciones hispanoamericanas y destacando el papel de España en la historia estadounidense. La agenda incluye encuentros con la comunidad española, eventos culturales y académicos, y presentaciones de la iniciativa America&Spain250.

Doña Sofía se encuentra en Washington D.C. , participando activamente en diversos eventos relacionados con las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos . Su presencia destaca la importancia de la colaboración hispanoamericana y el papel crucial de España en la historia estadounidense.

La Reina Emérita ha aprovechado su estancia en la capital norteamericana, a la que llegó antes del regreso de los Reyes de su viaje a Egipto, para conectar con la comunidad española residente y fortalecer los lazos culturales y diplomáticos entre ambos países. La agenda de Doña Sofía ha sido intensa, combinando encuentros oficiales con actividades culturales y académicas. El jueves, Doña Sofía se reunió con la embajadora de España en Estados Unidos, Ángeles Moreno, y con el personal diplomático de la Embajada, así como con representantes de la sociedad española. Este encuentro permitió a la Reina Emérita conocer de primera mano las iniciativas y actividades de los españoles en el país, y reafirmar el apoyo de la Corona a su labor. El viernes, la jornada comenzó con la presidencia de la reunión del Comité Ejecutivo del Patronato del Queen Sofía Spanish Institute (QSSI), donde se presentaron las actividades recientes del instituto, enfocándose en la programación de la iniciativa America&Spain250. Esta iniciativa es un proyecto clave para conmemorar el aniversario de la independencia estadounidense desde una perspectiva hispana, destacando la contribución española en la formación de la nación. Tras la reunión, la Reina Emérita visitó las instalaciones de las Hijas de la Revolución Americana, una organización fundada en 1890 que preserva la memoria y el legado de aquellos que contribuyeron a la independencia estadounidense. Por la tarde, Doña Sofía asistió al simposio ‘España y el nacimiento de la democracia en Estados Unidos’ en el Constitution Hall, donde escuchó ponencias sobre el papel de España en la formación de la democracia estadounidense. La participación de la Reina Emérita en este simposio, organizado por las Hijas de la Revolución Americana y el Queen Sofía Spanish Institute, con la colaboración de la Fundación Ramón Areces y el apoyo de la Oficina Cultural de la Embajada de España en EEUU, evidencia su compromiso con la difusión de la historia y la cultura hispana en Estados Unidos. Además, Doña Sofía ha mostrado un interés particular en apoyar esta iniciativa a través de su fundación, lo que subraya su dedicación a fortalecer los lazos entre España y Estados Unidos. En cuanto a su vestuario, Doña Sofía ha exhibido una variedad de estilismos a lo largo de su estancia en Washington D.C., demostrando su elegancia y adaptabilidad a las diversas ocasiones. El primer look, un conjunto azul marino de la firma griega Zeus+Dione, evocaba un recuerdo especial de su tierra, usándolo también en su última aparición en España. El segundo estilismo, un conjunto más vibrante, con una blazer fucsia estampada de flores de Escada, reflejaba un estilo más moderno y dinámico. El tercer look, un conjunto de blusa larga y pantalón gris satinado, presentaba detalles como un estampado de corazón en burdeos, demostrando su capacidad para combinar elegancia y comodidad. En todos los casos, ha complementado sus conjuntos con sus joyas preferidas, como perlas, broches y pendientes, mostrando un estilo personal y distinguido. Es importante señalar que Don Juan Carlos también se encuentra en Washington, y que el Rey Felipe VI llegará el lunes, lo que subraya la importancia de esta visita y el compromiso de la Familia Real con las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos





