Don Juan Carlos acapara focos en la Feria de Abril: regreso a la Maestranza con Morante de la Puebla

La presencia de Don Juan Carlos en la Real Maestranza durante la Feria de Abril eclipsó el regreso de Morante de la Puebla, generando un evento memorable y lleno de expectación.

El cartel prometía emociones fuertes en el arranque de la Feria de Abril. El Domingo de Resurrección no solo presentaba figuras estelares, sino que una de ellas, Morante de la Puebla, regresaba tras un incidente polémico en Madrid meses atrás, donde se quitó la coleta. La expectación generada en torno al diestro de La Puebla era palpable; se preveía que sería el foco principal de la jornada, sin importar lo que ocurriera en la plaza.

Sin embargo, el destino quiso que compartiera protagonismo con una inesperada visita: Don Juan Carlos, quien regresaba a la Real Maestranza de Sevilla una década después. La presencia del padre del Rey, proveniente de Abu Dhabi, donde reside desde el verano de 2020, eclipsó en parte el evento taurino. El Rey emérito llegó a Sevilla al mediodía en un vuelo privado, tras aterrizar, se dirigió a un hotel céntrico para dejar su equipaje y luego a una comida en Pineda con familiares y amigos. En todo momento, estuvo acompañado por su hija Doña Elena y dos de sus nietos, Victoria Federica y Felipe Juan Froilán. La anticipación crecía, y la expectativa se disparó cuando su llegada a la plaza sevillana, minutos antes del inicio de la corrida, desencadenó una ola de ovaciones. \La aclamación a Don Juan Carlos fue constante y efusiva. Desde el momento en que descendió de la furgoneta, a su llegada a la puerta de la Maestranza; al atravesar la Puerta de los Maestrantes, frente a la estatua de su madre, doña María de las Mercedes de Borbón; al tomar asiento en el palco, desde donde presenció la corrida; y en cada brindis que le dedicaron los toreros. Cada paso suyo generaba una nueva muestra de cariño y respeto por parte del público asistente. El evento taurino en sí, con Morante, Roca Rey y David de Miranda en el ruedo, quedó en un segundo plano ante la relevancia de la presencia del Rey emérito. La expectación por el regreso de Morante, que había generado gran atención, se vio inevitablemente eclipsada por la inesperada aparición de Don Juan Carlos. La combinación de ambos acontecimientos convirtió la jornada en un evento memorable y lleno de matices. La Maestranza, testigo de históricos eventos, volvía a ser el epicentro de la atención mediática y social. \Al finalizar la corrida, Don Juan Carlos quiso inmortalizar el momento posando con Morante, Roca Rey, David de Miranda y las cuadrillas completas de cada uno de ellos. Lances de Futuro, la nueva empresa encargada de gestionar la Maestranza, publicó una serie de fotografías que capturaron al padre del Rey, en compañía de Doña Elena, rodeado de todos los protagonistas que minutos antes habían brillado en el albero de la plaza sevillana. Las imágenes, rápidamente difundidas, dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en el símbolo de una jornada llena de contrastes. El regreso del Rey emérito, mezclado con la esperada actuación de Morante de la Puebla y la presencia de otras figuras del toreo, transformó la tradicional corrida de toros en un acontecimiento social de gran magnitud, superando incluso las expectativas iniciales. La combinación de la afición taurina, la realeza y el seguimiento mediático aseguraron que la Feria de Abril comenzara con un evento inolvidable





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