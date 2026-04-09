Domino's Pizza Celebra el Cierre de su Iniciativa Gaming con un Evento Espectacular en ScrapWorld 2026

Domino's Pizza culmina su iniciativa de homenaje al videojuego Domino's Tribute con un evento especial en ScrapWorld 2026, que incluirá una subasta de piezas originales y diversas dinámicas para fans. La activación tendrá lugar en IFEMA Madrid los días 25 y 26 de abril, marcando el cierre de un proyecto que ha recorrido los principales espacios del sector del videojuego en España.

En España, durante ScrapWorld 2026, la marca Domino's Pizza cierra con broche de oro una iniciativa que ha cautivado a la comunidad 'gamer'. La activación especial en IFEMA Madrid, programada para los días 25 y 26 de abril, promete ser un evento memorable, culminando un proyecto que ha recorrido durante más de un año los espacios más emblemáticos del sector del videojuego en España.

La instalación, conocida como Domino's Tribute, ha sido un homenaje interactivo y artístico a la cultura del videojuego, atrayendo a miles de entusiastas en cada parada. Esta última parada en ScrapWorld, uno de los eventos de cultura urbana más importantes de Europa, servirá como un punto de encuentro para celebrar esta iniciativa y premiar a los seguidores. \El sábado 25 de abril, los asistentes podrán sumergirse en el universo de Domino's Tribute, interactuando con los diferentes elementos que componen la instalación. Esta interacción se complementará con dinámicas especiales diseñadas para la participación activa de la comunidad. El domingo 26 de abril, el clímax del evento llegará con la subasta en directo de 20 piezas originales de la instalación. Esta subasta, conducida por el reconocido creador de contenido Guanyar, quien ya participó en la presentación inicial del proyecto, ofrecerá a los fans la oportunidad de adquirir un pedazo de historia del videojuego. Para participar, los usuarios deberán obtener tokens, que se distribuirán tanto en el evento (al consumir productos Domino's) como a través de dinámicas previas en canales digitales. Adicionalmente, aquellos que resulten ganadores de alguna de las piezas del monumento recibirán un Tagamotchi Domino’s customizado, un recuerdo exclusivo de esta experiencia única. Esta acción representa el compromiso continuo de Domino’s con la comunidad 'gamer' y su dedicación a ofrecer experiencias que fusionan el entretenimiento, la cultura digital y la participación activa del público. \El recorrido de Domino's Tribute por España ha sido un éxito rotundo. La instalación ha visitado lugares icónicos como OWN Valencia, el museo OXO Madrid, la plaza de Callao y la escuela EVAD en Málaga, consolidando su presencia en el panorama del videojuego. Esta iniciativa refleja la estrategia de Domino's de posicionarse dentro del territorio gaming, creando experiencias innovadoras que resuenan con la audiencia. La marca busca constantemente nuevas formas de conectar con sus consumidores, ofreciendo contenido relevante y experiencias memorables. Además del evento principal, la marca ha anunciado el sorteo de entradas a través de sus canales digitales, incrementando la emoción y la participación de la comunidad. Domino's demuestra así su compromiso con la innovación y su deseo de fortalecer los lazos con sus seguidores, ofreciendo una experiencia completa que celebra la cultura del videojuego y premia la lealtad de sus clientes





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