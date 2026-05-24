AEMET activa los primeros avisos por calor en varias regiones del país mientras que Canarias registra temperaturas superiores a los 34 grados. La próxima semana se espera un aumento en las temperaturas y Ayer, con más calor que hoy pero menos que en el fin de semana.

Domingo de contrastes: siete comunidades en aviso, mientras Canarias roza los 34 grados; Llega el pico del calor y como poco durará hasta final de mes; Previsión del fin de semana de César Gonzalo; César Gonzalo pide paciencia AEMET activa los primeros avisos por calor del año.

Hoy aparecen en Vizcaya, con 34ºC previstos en Bilbao; También en Badajoz, donde ascenderán hasta los 38º; El verano se extiende al extremo norte con ascenso notable de las temperaturas; En el resto serán ligeramente más elevadas que las de ayer, en un jueves soleado, con calima en el oeste; Aprieta el calor en el oeste peninsular y el jueves subirán la temperaturas sobre todo en el norte de España; Este jueves ya tendremos dos provincias con avisos por calor, las primeras de la temporada.

"El calor llega por entregas: el miércoles al sur, el jueves al norte





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