Domingo 7 de junio en Las Ventas: Borja Jiménez como único espada y el homenaje a Ignacio Sánchez Mejías

La Feria de San Isidro continúa su calendario con una jornada en Las Ventas donde Borja Jiménez actúa como único espada, acompañada de toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, y una retransmisión gratuita en TLMad.

La Plaza de Toro s de Las Ventas , emblemática sede de la Feria de San Isidro, abre sus puertas este domingo 7 de junio para una nueva jornada que promete quedar en la memoria de los aficionados a la tauromaquia.

El programa del día, anunciado con antelación, incluye la actuación de Borja Jiménez, que se presenta como único espada, y la presentación de varios toros de renombre procedentes de las ganaderías Domingo Hernández y Victoriano del Río. El cartel destaca la figura de un torero cuya trayectoria combina la tradición de los grandes maestros con la energía de la nueva generación, una combinación que el público interpreta como una promesa de espectáculo épico.

Además, la corrida se celebra in memoriam de Ignacio Sánchez Mejías, una figura histórica que sigue inspirando a la comunidad taurina. Se espera la asistencia de más de 23.000 espectadores en las gradas, cifra que se suma a la media de medio millón de personas que, según los organizadores, acuden a la feria durante los meses de mayo y junio para vivir la tradición de una de las fiestas más importantes de España.

La programación de la Feria de San Isidro 2026 se extiende del 8 de mayo al 14 de junio, comprendiendo 28 festejos: 23 corridas de toros, dos festejos de rejones y tres novilladas con picadores. El domingo 7 de junio, después de la esperada actuación de Borja Jiménez, el programa continuará con la participación de toreros consolidados como Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens, quienes ya habían brillado en la jornada anterior.

El horario sigue el esquema habitual del ciclo madrileño, con puertas abiertas a las 14:00 horas y la salida de los toros a las 18:00, tiempo suficiente para que el público disfrute de cada faena y para que la televisión pueda transmitir el evento en directo. Los asientos están disponibles en distintas tarifas, desde los 48 euros para los puestos más accesibles hasta precios superiores para las butacas más privilegiadas, y se aconseja a los interesados adquirir sus entradas con antelación para evitar la agotomamiento de la taquilla, como ocurrió los días 8 y 9 de mayo.

Para aquellos que no puedan acudir físicamente al ruedo, la corrida será retransmitida en directo a través del canal TLMad, que ofrecerá una cobertura íntegra del espectáculo y pondrá a disposición la grabación bajo demanda durante siete días posteriores a su emisión. Esta opción permite a los aficionados seguir la tradición de la Feria de San Isidro desde cualquier lugar, manteniendo la conexión con la emoción del toreo y la historia de la plaza.

La Feria, que tuvo su origen a principios del siglo XX en honor a San Isidro Labrador, patrón de Madrid, ha evolucionado a lo largo de casi un siglo hasta convertirse en la celebración taurina con mayor número de festejos de la capital, consolidándose como un referente cultural y deportivo a nivel nacional. La jornada de hoy, además de rendir homenaje a la memoria de Ignacio Sánchez Mejías, constituye una pieza clave en la culminación de la temporada, que cerrará con la corrida de beneficencia del domingo 14 de junio, donde participarán toros de Victoriano del Río y de Cortés, y los toreros Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández ofrecerán su arte al público





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