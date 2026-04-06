Dolores Redondo y Víctor del Árbol: Reyes de la novela negra española conquistan Lyon

El festival Quais du Polar de Lyon se convierte en el epicentro de la novela negra europea, con Dolores Redondo y Víctor del Árbol como figuras destacadas. Ambos autores españoles comparten su experiencia y su especial conexión con el público francés, conocido por su exigencia y pasión por el género.

Semana de crimen y misterio en Lyon. La ciudad francesa, conocida por su elegancia, se transforma durante tres días en un epicentro de novela negra , donde asesinos, ladrones y personajes corruptos de ficción toman las calles. Miles de lectores, ávidos de conocer a sus autores favoritos, se congregan en el festival Quais du Polar, el evento de novela negra más importante de Europa.

Entre los más de 130 escritores invitados, dos figuras destacan en marquesinas y publicaciones especializadas: Dolores Redondo y Víctor del Árbol, dos nombres muy familiares para el público español, verdaderos referentes de la república noir literaria. Redondo, ganadora del Premio Planeta y una de las autoras españolas más vendidas a nivel mundial, y Del Árbol, laureado con el Premio Nadal, comparten una conexión especial con Francia, un país que ha sido clave en sus carreras y en su desarrollo como escritores. Del Árbol, designado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en 2017, afirma que Francia fue fundamental para sentirse escritor, apreciando la tradición literaria francesa y sintiendo que su opinión importa más allá del éxito comercial. El festival se celebra en un ambiente vibrante, con librerías repletas, lectores comprando toneladas de libros y fans esperando pacientemente su turno para obtener una firma de sus autores predilectos. Redondo y Del Árbol se enfrentan a un fin de semana intenso, con conferencias, encuentros con lectores y un ritmo frenético que caracteriza al festival. \Las trayectorias de Redondo y Del Árbol hacia el reconocimiento en Francia han seguido caminos distintos, pero ambos han logrado consolidar una fuerte base de lectores y un lugar destacado en el panorama literario francés. Del Árbol triunfó en 2012 con La tristeza del samurái, que le valió el Prix du Polar Européen y un éxito inmediato de ventas. Su presencia en el mercado francés ha sido constante desde entonces, con una creciente base de seguidores. Redondo, autora de la mítica Série Noire de Gallimard, destaca el cambio en la relación con sus lectores a lo largo de los años. De la timidez inicial a la emoción actual, sus libros han trascendido, siendo leídos por familias enteras, y creando un vínculo especial con el público francés. La autora describe cómo el festival ha transformado la historia de los lectores y la suya propia, pasando de una etapa inicial de acercamiento cauteloso a una conexión más profunda y emotiva. Los autores de novela negra, particularmente en Francia, se enfrentan a un público exigente que, debido a la larga tradición del género, busca un nivel de sofisticación y análisis más elevado. Redondo subraya la visión crítica de los lectores franceses, quienes, en lugar de limitarse a dar una opinión superficial, profundizan en el análisis de las novelas, lo cual exige un esfuerzo creativo mayor por parte de los autores. Del Árbol coincide en esta apreciación, valorando la exigencia y el feedback de los lectores franceses. \El festival es un encuentro de emociones, donde el vínculo entre autores y lectores se intensifica. Mientras Redondo y Del Árbol dedican ejemplares a sus seguidores, se manifiestan las conexiones emocionales con sus obras. Christine, una lectora, destaca el misterio y el universo en el que perderse que ofrece Redondo. Henriette, seguidora de Del Árbol, expresa su admiración por la perspectiva histórica que ofrecen sus novelas, la exploración de conflictos sin resolver y la representación del dolor humano. Las historias de ambos autores, aunque diferentes en estilo y temática, están unidas por su capacidad de conectar con las emociones de sus lectores. Ambos comparten editorial en España (Destino), lo cual facilita la comprensión de cómo ambos han logrado un espacio en el panorama literario. El festival Quais du Polar se convierte en un espejo del impacto que la novela negra tiene en el público francés y la influencia que los autores españoles como Redondo y Del Árbol han logrado establecer en este entorno cultural único. El éxito de estos escritores en Francia es una clara demostración de la universalidad de la buena literatura y de su capacidad de trascender fronteras y culturas. La pasión y el entusiasmo de los lectores, la exigencia y la sofisticación del público francés, y el talento y la dedicación de los autores convergen en un evento que celebra la novela negra en su máxima expresión





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