Documentos de la reforma de la Catedral de Mallorca en el Año Gaudí 2026

La apertura al público de más de 900 documentos permite reconstruir, más de un siglo después, una de las transformaciones arquitectónicas más profundas que ha vivido la Catedral de Mallorca, conocida popularmente como La Seu. Entre facturas, cartas, presupuestos, recibos y correspondencia administrativa se conserva una parte fundamental de la historia contemporánea de la Seu.

La catalogación de más de 900 documentos permite seguir el rastro cotidiano de la reforma de la Catedral impulsada por el genio catalán entre 1904 y 1915.

Muchos de los documentos hasta ahora inaccesibles para la ciudadanía y para buena parte de la comunidad investigadora conservan facturas, cartas, presupuestos, recibos y correspondencia administrativa. La reforma generó debate desde el primer momento, y algunas de sus decisiones fueron recibidas con recelo por quienes consideraban excesivas las modificaciones introducidas en un templo gótico de enorme valor histórico





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