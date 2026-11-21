La cinta de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón explora cómo Torremolinos fue un refugio musical durante el franquismo, revelando historias de bandas como Pekenikes y Los Canarios.

La ciudad de Torremolinos, actualmente reconocida como el principal destino de turismo de sol y playa del sur de España, albergó en las décadas de 1950 y 1960 una vibrante escena musical y cultural que desafió la estética gris del franquismo. Este hito histórico, que transformó la entonces pequeña localidad pesquera en un oasis de modernidad, es el tema central de un nuevo largometraje documental dirigido por Manuel Bellido y Sigfrid Monleón. El proyecto busca capturar cómo esta zona costera sirvió de refugio fundamental para numerosas bandas que marcaron la historia del pop español.

El documental, que ha recorrido diversos festivales a lo largo de la geografía española, presenta su nueva parada este sábado en el Festival Iberoamericano de Huelva. La obra de 80 minutos se basa en los testimonios directos de quienes vivieron la época dorada de la música en la Costa del Sol, abarcando desde finales de los años 50 hasta el cierre de la emblemática discoteca Barbarella a principios de los años 70. Participan en las narrativas músicos, pintores, escritores, empresarios nocturnos, periodistas y una vendedora de discos de la primera tienda de discos que existió en la Costa del Sol.

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La historia musical de Torremolinos

Manuel Bellido explica que el proyecto nace de su afición de toda la vida hacia la música y el pop español. Desde su juventud, fue consciente de que grupos importantes en España viajaban a Torremolinos para alcanzar el nivel profesional considerado adecuado en aquella época. La comparación que establece es directa: lo que Hamburgo representó para los Beatles, Torremolinos fue para muchas bandas españolas. Bellido, periodista y cineasta, atribuye esta oportunidad única a su destino laboral durante 37 años en Canal Sur en Málaga, lo que le permitió conectar los cabos de esta historia.

El documental destaca el papel de grupos como Pekenikes, Storm, Los Canarios, Los Ángeles y Los Ídolos. Este último fue el primer grupo de Teddy Bautista antes de que este dirigiera a Los Canarios. Además, se mencionan formaciones como Los Íberos y Los Ángeles, que encontraron en esta localidad andaluza el entorno necesario para desarrollar su carrera. La infraestructura local permitió a estos artistas vivir de su música sin necesariamente convertirse en estrellas internacionales inmediatas, funcionando como un centro de producción y encuentro.

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El contexto político y social

Bellido analiza el mecanismo político que hizo posible este fenómeno cultural. En las dictaduras, el turismo actuó como una válvula de escape y un desahogo ante la falta de libertades democráticas. El régimen español mostró interés en proyectar internacionalmente una imagen de tolerancia, lo que generó una permisividad especial para el desarrollo turístico. Esto atrajo oleadas de visitantes, principalmente del norte y centro de Europa, pero también de Estados Unidos, siendo determinante para la vida nocturna y musical de la zona.

La presencia de la Sexta Flota de Estados Unidos en el puerto de Málaga fue un factor clave. El desembarco de los marineros generaba gran expectación y una gran noticia para la hostelería de Torremolinos. La localidad funcionó durante mucho tiempo como un club norteamericano de facto. Esta circunstancia especial permitió que jóvenes, muchos de ellos apenas adolescentes, llegaran y encontraran todo lo necesario para cambiar sus vidas. Muchos renunciaron a estudios de Derecho o Económicas asignados por sus familias burguesas para vivir una experiencia alternativa, similar a los movimientos pacifistas de la época.

Músicos sevillanos y la vida alternativa

Los grandes músicos sevillanos de la época, incluyendo la gente en torno al grupo Smash, Silvio, Eduardo Rodríguez y Jesús de la Rosa de Triana, huían de Sevilla hacia la Costa del Sol. La capital andaluza carecía de la infraestructura de salas de fiestas y discotecas que encontraron en Torremolinos. En Sevilla no podían tocar un día o dos de manera fluida, mientras que en la Costa del Sol encontraban contratos de larga duración. Esto les permitía ser trabajadores de la música, una realidad impensable en las capitales andaluzas.

La fotografía de Ramón Masats, con guion de Chumy Chúmez, recrea la transformación de Torremolinos de un pueblo pequeño con huertos que llegaban casi hasta el mar, en una babel multicultural. Esta forma de vida era imposible en otras ciudades. Incluso en Sevilla, que tenía un nido de contracultura, no era posible esa libertad vigilada. Los jóvenes rebeldes con causa, a veces demasiado idealistas, pronto notaban la presencia de la autoridad cuando salían de sus zonas de confort.

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Impacto y legado cultural

La fama que adquirió Torremolinos en aquella década se debió principalmente a sus discotecas y su capacidad para integrar influencias internacionales. El documental no solo narra historias de éxito, sino también las limitaciones de una libertad supervisada. A pesar de la represión política general, la economía turística creó un espacio de relativa autonomía cultural. Este legado sigue siendo relevante para entender la evolución de la cultura pop en España.

La proyección en el Festival Iberoamericano de Huelva sigue la trayectoria de festivales por toda España. La obra de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón documenta un periodo crucial donde la música sirvió de puente entre el aislamiento y la modernidad. La historia de estos grupos y su conexión con Torremolinos permanece como un ejemplo de cómo el arte puede florecer en circunstancias políticas adversas, creando un patrimonio cultural único que ahora se preserva y celebra.