Cecilia Díaz Betz estrena 'Hoxe e o resto do mundo' para reparar la memoria distorsionada de Sargadelos. Conoce cómo Isaac Díaz Pardo y Luís Seoane transformaron Galicia con su arte y cultura.

El documental Hoxe e o resto do mundo , dirigido por la nieta del fundador, Cecilia Díaz Betz, busca reparar la memoria histórica de la icónica factoría de porcelana Sargadelos. Este ensayo audiovisual fue premiado en el último Festival Internacional de Cine de Xixón, destacando el esfuerzo por corregir una versión de los hechos que muchos consideran distorsionada con el paso del tiempo.

La visión de Isaac Díaz Pardo sobre la cultura en Galicia

El núcleo de la obra se centra en las declaraciones de Isaac Díaz Pardo, quien junto a Luís Seoane fundó las míticas cerámicas de O Castro y Sargadelos. En una escena grabada hacia la segunda mitad de los años 80, Díaz Pardo reflexionaba sobre el espíritu gallego de elevar a las personas culturalmente, para luego abandonarlas o matar simbólicamente ese proyecto mediante actos fúnebres innecesarios.

Also read Alejo Moreno presenta el documental 'La mafia dentro': 'La Agencia Tributaria viola los derechos humanos'

Díaz Pardo argumentaba que era fundamental aprender a que las creaciones culturales y sociales no murieran, sino que continuaran vivos y vigentes en la sociedad. Esta perspectiva preventiva contrastaba con la realidad posterior, ya que faltaban unos 20 años para que un conflicto ideológico y accionarial, provocado por antiguos aliados, acabara por apartarlo de la obra de su vida.

El artista falleció en enero de 2021, pero en sus declaraciones anteriores ya parecía vislumbrar lo que sucedería. Su nieta, fotógrafa y cineasta nacida en A Coruña en 1982, utiliza este material de archivo para recuperar la historia formidable de su abuelo y asegurar que las nuevas generaciones, que actualmente conocen menos del diez por ciento de aquellos hechos, accedan a una narrativa completa.

Advertisement

Orígenes políticos y el proyecto intelectual de Sargadelos

La película detalla cómo la trayectoria de Isaac Díaz Pardo se vio marcada por decisiones tempranas. Tras negarse a participar en la decoración del santuario de Cuelgamuros en el Madrid de la posguerra, regresó a Galicia. Allí, impulsado por su padre galeguista Camilo Díaz Baliño, comenzó a trabajar en las cerámicas de O Castro junto a su esposa, Carmen Arias Montero.

Más adelante, Díaz Pardo contactó con republicanos y el ala izquierda del galleguismo exiliados en Argentina. Este entorno internacional fue crucial para la fundación del Laboratorio de Formas junto al poeta y pintor Luís Seoane, estableciendo el núcleo intelectual que definiría Sargadelos. Inspirados por el constructivismo soviético y la Bauhaus alemana, su objetivo era recuperar la memoria negada de Galicia tras el treinta y seis.

El proyecto no se limitó a la cerámica enraizada en petroglifos y el románico. Crearon una editorial, Ediciós do Castro, un museo de arte contemporáneo llamado Carlos Maside y abrieron galerías en toda la península. Estos espacios funcionaron como centros políticos culturales abiertos a la oposición durante la dictadura, buscando colectivizar la cultura y llevarla al pueblo llano.

Perspectivas humanistas y la lucha por la memoria histórica

Cecilia Díaz Betz afirma que la lección fundamental de Sargadelos es que la memoria es esencial para evitar cometer los mismos errores históricos. El documental combina material familiar y de medios para presentar un pensamiento humanista presente tanto en la familia como en el proyecto original, siempre conectado con una base histórico material.

Advertisement

Díaz Pardo describía la imaginación no como fantasía, sino como una herramienta para conectar con la realidad. Asimismo, Seoane hablaba de llevar la historia de Galicia, borrada tras la Guerra Civil, directamente a los bazares y la vida cotidiana. Díaz Pardo se autodefinía con humildad como un simple templagaitas , aunque mantuvo su militancia en las Juventudes Socialistas Unificadas y su rebeldía existencial.

La directora también aborda la invisibilización de las mujeres en estos movimientos, señalando que las imágenes de Minina, su abuela, son escasas en la televisión gallega. El filme intenta restaurar esta omisión, asegurando que el legado de emancipación nacional y izquierda política de Isaac Díaz Pardo sea comprendido integralmente por el público actual.