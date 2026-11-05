Documental 'Lo Invisible' muestra las historias de elite deportiva en Prime Video

El documental de AMIX Nutrition y Gersh, disponible en Prime Video, narra las vidas de cinco deportistas de élite a través de sus desafíos físicos y mentales.

El nuevo documental ' Lo Invisible', producido por Gersh con el respaldo de Amazon Ads y protagonizado por AMIX Nutrition, llega a Prime Video en una fase de lanzamiento que destaca la disciplina y la determinación de cinco deportistas de élite. Con la obra disponible a partir de este jueves, se pretende que el público conozca la realidad íntima del alto rendimiento más allá de los logros visibles.

Historias que cuentan la esencia del esfuerzo

El film recopila las trayectorias de Blanca Hervás, especialista en atletismo; Joel Álvarez, destacado en artes marciales mixtas; Kim Ángel, reconocida culturista; Gonçalo Ramos, figura del fútbol portugués; y Nicolas Depoortere, un jugador de rugby cuyo nombre resuena en Francia. Cada segmento se centra en la exigencia física y mental que estos atletas enfrentan para mantenerse en la cúspide de sus respectivas disciplinas.

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Premisa concreta y formato editorial

Con un estilo documental, la producción emplea entrevistas directas, escenas de entrenamientos y material de competición para crear un yermo aliado con la narrativa de cada uno. El lanzamiento se inició el 4 de noviembre con una proyección exclusiva en Cinesa Proyecciones, Madrid, donde asistieron Hervás, Álvarez y Ángel y donde se proyectaron sus capítulos en pantalla. Las historias de Ramos y Depoortere fueron presentadas de forma independiente en Portugal y Francia, respectivamente, ampliando la difusión a la comunidad europea.

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Compromiso de AMIX Nutrition con el deporte

AMIX Nutrition confirma su vinculación con el mundo Deportivo y su apoyo a proyectos que reconocen la dedicación que exige el desempeño de alto nivel. El documental, que lleva el nombre de la marca, busca evidenciar los valores de constancia y compromiso que subyacen en el rendimiento excepcional. Con el respaldo de Amazon Ads, la película tiene acceso a una audiencia amplia mediante Prime Video, lo cual potencia la visibilidad de la marca y de los deportistas involucrados.

Futuro y continuidad de la iniciativa

La disponibilidad permanente de 'Lo Invisible' en Prime Video permite que los aficionados al deporte y a las historias de superación tengamos acceso sin restricciones. El proyecto abre la puerta a una colaboración de largo plazo entre AMIX Nutrition y Gersh, con la posibilidad de explorar nuevos formatos audiovisuales que destaquen la evolución de los atletas y la ciencia que sostiene su preparación. Además, la historia de cada deportista puede inspirar a la audiencia a valorar el proceso detrás de cada logro.