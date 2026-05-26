Documenta Festival: Marilyn Monroe, cine militante y cine experimental

Documenta Festival presenta una selección de obras que abordan temas como la realidad contemporánea, la memoria y la transición de género. Además, incluye secciones competitivas en categorías como competición internacional, competición nacional y 'Corte Final'.

Una imagen de 'Rivisitazione dello sciopero', proyecto de Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini a partir de imágenes grabadas por Pasolini en 1970 vuelve del 26 al 31 de mayo con la intención de abrir una ventana al mundo -a sus tensiones y sus anhelos- a través del documental más audaz del ámbito nacional e internacional.

Marilyn Monroe, una de las mejores perversiones del cine. Es decir, la programación busca registrar sin mediaciones la realidad contemporánea, captando sus tensiones, conflictos y transformaciones en tiempo real.realizado específicamente para el festival.

Se trata de un ensayo visual y sonoro en torno al patrimonio histórico y arquitectónico de Matadero Madrid, sede histórica de Documenta, que podemos presumir en la línea de su último trabajo, la emotivaLa película plantea un viaje a través de los estratos espacio temporales de este foco de creación, cultura y vida urbana que ha cumplido ya su centenario. Cavestany nos muestra, mirando tanto a vista de pájaro como con los ojos cerrados, y acerca la experiencia al espectador de los usuarios y trabajadores del centro, como la limpiadora Beatriz o los antiguos matarifes como Pedro.

Por otro lado, las secciones competitivas se estructuran en tres categorías: competición internacional, competición nacional y ‘Corte Final’, dedicada a proyectos españoles en fase avanzada de montaje. En total,La competición internacional reúne títulos procedentes de 16 países que abordan la imagen contemporánea como campo de disputa, con autores tan destacados como la portuguesaLa competición nacional ofrece, por su parte, un conjunto de obras que indagan en el territorio, los afectos y las formas de resistencia desde perspectivas personales, como en, que construye la ciudad como un dispositivo de memoria a partir de imágenes mediadas.

Desde el ámbito de los cuidados,, documenta un proceso de transición de género atravesado por la intimidad y el afecto. Otros nombres a tener en cuenta son los de, una de las experiencias más radicales del cine militante surgido en Estados Unidos entre 1968 y 1972, que utilizó el cine como una herramienta para documentar luchas sociales.

, cuya obra se sitúa en un territorio híbrido entre el documental, el ensayo y la experimentación formal, como demuestra el anti, que se puede ver en Filmin. El Museo Reina Sofía, por su parte, muestra una retrospectiva dedicada a la cineasta chilenaEl Encuentro ECAM, desarrollado entre Cineteca Madrid, Goethe-Institut y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), estará dedicado este año al cineasta alemánUna vanguardia recóndita.

Cine experimental eslovenoAdemás, regresa Documenta Pro, el encuentro profesional organizado junto a Madrid Film Office que, por cuarto año consecutivo, reunirá a cineastas, productores, programadores y agentes de la industria para reflexionar sobre los desafíos del documental contemporáneo y sus modelos de producción y distribución





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