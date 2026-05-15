Docentes en Lleida intensifican protestas con cortes de carretera por falta de mejoras salariales

Un grupo de docentes bloqueó la entrada a Lleida en la N-240 como parte de una serie de huelgas que exigen dignidad laboral y mejores salarios, amenazando con pedir la dimisión de la consellera de Educación.

La ciudad de Lleida ha sido el escenario de una intensa jornada de protesta este viernes, cuando aproximadamente 150 docentes decidieron tomar medidas drásticas para visibilizar su malestar laboral.

Alrededor de las 7:30 horas, el tráfico en la rotonda de entrada a la capital leridana, específicamente en la carretera N-240 a la altura de la iglesia de Montserrat, se vio completamente interrumpido. Los manifestantes no solo bloquearon el paso, sino que utilizaron elementos simbólicos de su entorno profesional para reforzar su mensaje, volcando contenedores y desplegando mobiliario escolar, incluyendo mesas y sillas, transformando la vía pública en una extensión de las aulas que hoy reclaman mejores condiciones.

Esta acción fue el preludio de una movilización más amplia, ya que los docentes tenían previsto permanecer en dicho punto durante varias horas antes de iniciar un desplazamiento hacia los servicios territoriales de Educación en la calle Pica d'Estats, culminando su marcha en la calle Blondel. El núcleo de la protesta se resume en una consigna contundente que aparecía en diversos carteles: 'Si queréis calidad, dad dignidad'.

Esta frase refleja la convicción del profesorado de que no es posible alcanzar la excelencia educativa sin garantizar primero que quienes imparten la enseñanza gocen de condiciones laborales y salariales justas. Esta jornada representó la cuarta fecha de paro en lo que va de semana, siguiendo un calendario estratégico donde el martes se convocó una huelga general en toda Cataluña, mientras que los días posteriores se organizaron por territorios para mantener la presión constante sobre la administración.

La movilización ha sido impulsada por una coalición de sindicatos, entre los que destacan USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical, organizaciones que han mantenido una postura firme al desmarcarse del acuerdo previo firmado entre el Govern, CCOO y UGT, al cual consideran insuficiente para resolver las carencias reales del sector. La tensión política ha escalado significativamente tras la última reunión mantenida entre el Departamento de Educación y los representantes sindicales, la cual finalizó sin alcanzar ningún consenso.

A pesar de que ambas partes han acordado volver a sentarse a negociar el próximo martes para intentar solventar el principal escollo, que son las retribuciones económicas, el clima de desconfianza es palpable. Un ejemplo claro de esto es la disparidad en las cifras de participación durante la tercera jornada de huelga, ocurrida el jueves en las comarcas de Girona y Cataluña Central.

Mientras que el sindicato Ustec cifró el seguimiento en un 55 por ciento, la Generalitat sostuvo que solo el 21,5 por ciento de la plantilla convocada se sumó al paro, evidenciando una batalla narrativa sobre la legitimidad y el apoyo social al movimiento. El conflicto ha alcanzado un punto crítico en las declaraciones de los líderes sindicales.

Ignasi Fernández, secretario general de Professors de Secundària (Aspepc-sps), no ha ahorrado críticas hacia la gestión actual, calificando de irrisoria la propuesta sobre educación inclusiva y lanzando un ultimátum directo hacia la consellera Niubó. Fernández ha sido tajante al afirmar que, si para el lunes no se presenta una propuesta concreta y satisfactoria en materia de retribuciones, solicitarán explícitamente la dimisión de la consellera.

Por su parte, la respuesta de Niubó a través de las redes sociales ha sido mucho más diplomática, agradeciendo el tono constructivo de las reuniones y asegurando que se seguirá trabajando la próxima semana, aunque siempre dentro de los márgenes del acuerdo ya firmado con UGT y CC. OO. , lo que sugiere que el espacio para nuevas concesiones salariales podría ser más limitado de lo que los docentes esperan





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