Docentes catalanes protestan tras el rechazo del 65 % al preacuerdo salarial y educativo

Los sindicatos Ustec, CGT e Intersindical difunden una nueva huelga en Cataluña después de que la consulta de sus miembros rechazara con un 65 % el preacuerdo que incluye 726 millones de euros de inversión y aumentos salariales para los profesores. La consellera Niubó se muestra dispuesta a dialogar, mientras partidos como ERC y En Comú Podem exigen reabrir negociaciones.

Los profesores de Cataluña volverán a salir a la calle este viernes después de que el 65 % de los participantes en la consulta lanzada por Ustec, CGT e Intersindical rechazara el preacuerdo alcanzado el pasado viernes.

La encuesta, que contó con una participación del 61 %, se produce en el marco de un ciclo de movilizaciones que ya ha generado varios días de huelga sectorial. El preacuerdo, avalado por la Generalitat, incluye una inversión adicional de 726 millones de euros, mejoras salariales de unos 600 euros brutos mensuales para los docentes hasta 2029, la creación de 6 000 nuevas dotaciones y 5 000 nuevas cátedras en dos años, tal y como exigía la plataforma Professors de Secundària.

A pesar de los apoyos de Ustec y de la propia asociación de profesores, los sindicatos han condicionado la continuidad de la protesta al resultado de la consulta, mientras que CGT, único convocante de la huelga, mantiene su posición firme. El viernes, la protesta se concentrará en todo el territorio catalán, iniciando a las 12:00 horas en el Arc de Triomf de Barcelona.

Las huelgas de lunes a jueves, organizadas por CGT e Intersindical, registraron un nivel de participación que oscila entre el 8,57 % y el 12,4 % de los centros educativos convocados. Mientras tanto, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha aceptado la solicitud de una reunión urgente para retomar las negociaciones y mejorar el pacto, aunque ha reiterado el compromiso del Govern de implementar el preacuerdo previamente acordado con Ustec y Professionals de Secundària, así como con los firmantes del acuerdo de marzo, CC·OO. y UGT.

El rechazo del preacuerdo también ha provocado la intervención de los partidos políticos. ERC y En Comú Podem, que recientemente sellaron acuerdos con el Govern para impulsar los presupuestos de 2026, han solicitado la reapertura de las negociaciones y han manifestado su respeto al resultado de la consulta, exigiendo al mismo tiempo un mayor esfuerzo del Ejecutivo en la mejora del sistema educativo.

Estas reacciones se enmarcan en una disputa más amplia que afecta a la política salarial y a la financiación de la educación en la comunidad autónoma, y que sigue sin encontrar una solución consensuada pese a los intentos de diálogo de la administración regional





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