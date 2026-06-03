Doce países se suman a la alianza Escudo de las Américas liderada por Estados Unidos

La coalición militar busca combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal, pero ha generado desconfianza en la región. En los primeros cinco meses de 2026, Estados Unidos ha llevado a cabo varias intervenciones militares en América Latina, incluyendo el secuestro del presidente de Venezuela y el bombardeo de supuestos refugios de narcotraficantes en Ecuador. Sin embargo, el acuerdo firmado con Paraguay ha generado preocupaciones, ya que blinda a los soldados estadounidenses frente a la justicia paraguaya y permite la circulación de vehículos militares y armamento sin inspección.

Doce países han firmado la alianza Escudo de las Américas, una coalición militar liderada por Estados Unidos que busca combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal.

Esta iniciativa ha generado desconfianza en toda la región. En los primeros cinco meses de 2026, Estados Unidos ha llevado a cabo varias intervenciones militares en América Latina, incluyendo el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el bombardeo de supuestos refugios de narcotraficantes en Ecuador. Estas acciones se han llevado a cabo en el marco del Escudo de las Américas, que ha sido respaldado por varios países, incluyendo Argentina, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Paraguay y Costa Rica.

Sin embargo, el acuerdo firmado con Paraguay ha generado preocupaciones, ya que blinda a los soldados estadounidenses frente a la justicia paraguaya y permite la circulación de vehículos militares y armamento sin inspección. Esto ha llevado a protestas en Paraguay, donde los movimientos indígenas y campesinos se han unido para resistir este acuerdo. Los activistas argumentan que este acuerdo viola los derechos de las comunidades y permite que los militares estadounidenses actúen impunemente.

Además, se ha cuestionado la efectividad de las operaciones militares de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, ya que una investigación del New York Times sugirió que el objetivo atacado en Ecuador no era un campamento de narcotraficantes, sino una explotación lechera





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