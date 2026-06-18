Doce comunidades en alerta amarilla por calor y lluvias antes de la primera ola de calor del año

España enfrenta altas temperaturas y precipitaciones en doce comunidades, con alertas por calor extremo y tormentas antes de la llegada de la primera ola de calor que coincidirá con el inicio del verano.

Doce comunidades autónomas en España se encuentran en alerta amarilla debido a las altas temperaturas y las precipitaciones. Esta situación precede a la primera ola de calor del año, que hará su llegada a partir de este fin de semana coincidiendo con el inicio del verano.

La mayor parte del país experimentará termómetros que superan los 34-35 grados, siendo el norte de la península la excepción principal. En la cordillera Cantábrica, el oeste de la meseta norte, Extremadura y los Pirineos predominan las不适, lo que sugiere condiciones meteorológicas distintas al calor generalizado. De las doce comunidades en alerta, diez -Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja y Castilla y León- tienen el aviso específico por altas temperaturas.

Las máximas previstas alcanzan los 36 grados en la capital de Valladolid, con 35 grados en Palencia y 34 grados en Zamora y Burgos. Castilla y León suma, además, una alerta adicional por tormentas con posible granizo en varias zonas de León, Palencia y Zamora.

Por otro lado, Cantabria y Asturias cuentan con una doble alerta por lluvias y tormentas. En cuanto a la evolución de las temperaturas, se espera que desciendan en el litoral atlántico gallego, el interior de Cataluña y la Comunidad Valenciana, así como en el oeste de Castilla y León, mientras que se mantendrán sin cambios significativos en el resto del territorio. Los valores térmicos mínimos también presentarán pocas variaciones.

En el cuadrante suroeste se registrarán mínimas entre 35 y 36 grados, mientras que en el noreste oscilarán entre 36 y 38 grados. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir las temperaturas podrían alcanzar entre 38 y 39 grados, con picos que lleguen a los 40 grados en algunas localidades.

Respecto al viento, se esperan brisas y viento flojo de manera generalizada, aunque será moderado en los litorales del sureste y podrían darse rachas muy fuertes en la zona del Estrecho. En las islas Canarias, el cielo presentará intervalos de nubes al norte que podrían dejar alguna precipitación, mientras que al sur se esperan cielos despejados. Las temperaturas experimentarán pocos cambios y el viento será moderado en las zonas más expuestas





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