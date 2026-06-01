Doble espionaje: el thriller de Michael Polish que mezcla amor, traición y una conspiración global

Laura y Joe, espías convertidos en marido y mujer, se ven envueltos en una peligrosa conspiración tras encontrar un USB en el cuerpo de un piloto muerto. La CIA, un asesino implacable y una organización secreta los persiguen, mientras Sylvester Stallone y otros actores de renombre aportan su experiencia al intenso relato de acción.

El nuevo thriller de espionaje dirigido por Michael Polish ofrece una combinación explosiva de adrenalina, acción y una trama de intriga que mantiene al espectador en vilo desde el primer minuto.

Los protagonistas, Laura y Joe, interpretados por destacados actores, son agentes de inteligencia que en algún punto de sus carreras se convirtieron en rivales mortales, pero el giro del destino los ha convertido en marido y mujer. Deciden abandonar la vida de alta presión y refugiarse en una aislada cabaña fuera de la civilización, convencidos de que el silencio y la soledad les permitirá reconstruir una existencia normal.

Sin embargo, la calma se rompe cuando descubren un pequeño dispositivo USB alojado en el estómago de un piloto fallecido tras un accidente aéreo. El hallazgo desencadena una cadena de eventos que los coloca en la mira directa de la CIA y, de manera más personal, de un asesino a sueldo llamado Orlin, encarnado por Mike Colter.

Con la información contenida en el USB, Laura, Joe y su aliado Chester disponen de una poderosa arma contra la agencia, pero también se convierten en el objetivo prioritario de la organización secreta conocida como Alarum, cuyas fuerzas operan al margen de cualquier gobierno y cuyos miembros provienen de distintas agencias desilusionadas. El peligro crece cuando Orlin empieza a dudar de sus órdenes, y sus propios intereses se entrelazan con la misión de los protagonistas, añadiendo capas de complejidad al conflicto





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