Doble Alto el Fuego en Oriente Medio: ¿Una Tregua Fragil o un Paso Hacia la Paz?

Dos ceses al fuego, uno entre Estados Unidos e Irán y otro entre Israel y Líbano, generan expectativas y escepticismo en Oriente Medio. Mientras algunos celebran la posibilidad de un fin a las hostilidades y la normalización del comercio petrolero, las violaciones y las dudas sobre la solidez de los acuerdos siembran incertidumbre sobre el futuro de la región.

Oriente Medio amanece con la tenue promesa de dos altos el fuego, fragiles en su esencia pero de vital importancia para desatascar las conversaciones en la región. Al cese de hostilidades ya existente entre Estados Unidos e Irán , se sumó este jueves un acuerdo capital entre Israel y Líbano , cuya relevancia para el futuro de las negociaciones entre Washington y Teherán es innegable. Sin embargo, la historia reciente sugiere cautela.

Al igual que sucedió con el pacto previo entre la administración Trump y el régimen iraní, el acuerdo líbano-israelí ha sido blanco de denuncias de violaciones por parte de las fuerzas israelíes en cuestión de apenas ocho horas. A esto se suman las dudas inherentes a un acuerdo que el propio Netanyahu ha sugerido que podría romperse, y que además omite la participación de Hizbulá y la retirada de tropas, elementos cruciales para una paz duradera. El ejército israelí, por su parte, se ha mantenido en una posición de silencio relativo, reafirmando su postura previa al cese al fuego: sus fuerzas permanecerían desplegadas en la zona. El portavoz militar, Avichay Adraee, justificó este despliegue en la red social X como una respuesta a la continua actividad militante de Hizbulá. Este último grupo, lejos de acatar la tregua, emitió un comunicado detallando sus operaciones militares contra Israel durante el jueves, registrando su último ataque a las 23:50 hora local, tan solo diez minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego. Ante este panorama de ataques cruzados y declaraciones encontradas, la figura de Donald Trump ha emergido con un llamado a Hizbulá a respetar el cese de hostilidades a través de sus redes sociales: "Espero que Hizbulá se comporte bien durante este importante periodo. Será un GRAN momento para ellos si lo hacen. ¡Basta de asesinatos! ¡Debemos tener PAZ por fin!". A pesar de estas reticencias y los escollos evidentes, el acuerdo entre Israel y Líbano, si bien con las precauciones del caso, abre un camino, aunque incierto, hacia la consecución de un alto el fuego real entre Estados Unidos e Irán. Las conversaciones directas entre ambas naciones se reanudarán este fin de semana en Islamabad, Pakistán, un encuentro donde el optimismo parece haber crecido ante la posibilidad de poner fin a la guerra, o como la ha definido Trump, la 'pequeña intervención', y, consecuentemente, desbloquear el vital estrecho de Ormuz. El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha manifestado un optimismo palpable respecto al acuerdo nuclear con Irán. 'Tenemos una declaración, una declaración muy contundente, de que no tendrán, más allá de 20 años, armas nucleares. Nosotros tenemos que asegurar que Irán no tiene armas nucleares y ya hemos acordado eso. Irán lo ha aceptado. Han aceptado darnos el material nuclear que hay bajo tierra', afirmó el jueves, una declaración que, sin embargo, ha sido desmentida por el régimen iraní. Según informes de Al Jazeera, Teherán habría rechazado la oferta de frenar su enriquecimiento nuclear y, en su lugar, habría presentado una contrapropuesta a Estados Unidos y Pakistán. No obstante, Trump elevó aún más el tono de sus declaraciones desde Las Vegas, asegurando que la guerra 'debería terminar muy pronto'. Más allá de si esta afirmación representa una apuesta arriesgada por parte del mandatario, el nuevo alto el fuego está siendo recibido con júbilo en las calles de Beirut. Se observan largas filas de vehículos regresando a territorio libanés, y el sonido de disparos de celebración rompe la aparente calma. La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Irán, ha cobrado miles de vidas y ha disparado los precios del petróleo a niveles alarmantes. El Trump más optimista incluso expresa dudas sobre la necesidad de extender el alto el fuego más allá del 22 de abril, confiando en que un acuerdo de paz traerá consigo una drástica reducción en los precios del petróleo, la inflación y, lo más importante, evitará un 'holocausto nuclear'. El presidente estadounidense ha llegado a afirmar que existe 'una relación muy buena' con Irán en estos momentos, atribuyéndola a una combinación de intensos bombardeos y un bloqueo efectivo. Trump, además, ha declarado haber mantenido 'excelentes conversaciones' con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, y ha expresado su intención de invitarlos a la Casa Blanca para discusiones 'significativas'. Posteriormente, sugirió que esta reunión podría tener lugar en las próximas una o dos semanas y que, de firmarse un acuerdo con Irán en Islamabad, podría viajar personalmente al evento. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, ha sido el catalizador de la peor crisis de precios del petróleo de la historia, obligando al Fondo Monetario Internacional a rebajar sus previsiones para la economía mundial y advirtiendo sobre el riesgo de una recesión global en caso de un conflicto prolongado. En las conversaciones previas, Estados Unidos propuso una suspensión de 20 años de toda actividad nuclear por parte de Irán, mientras que Teherán planteó una suspensión de entre tres y cinco años, según fuentes familiarizadas con las propuestas citadas por la agencia Reuters





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