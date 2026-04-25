Divorcio oficial: Clotilde Courau y Manuel Filiberto de Saboya ponen fin a 23 años de matrimonio

El príncipe Manuel Filiberto de Saboya ha anunciado el inicio de los trámites de divorcio con Clotilde Courau tras cinco años de separación. La pareja priorizó la discreción y el bienestar de sus hijas durante este proceso.

Después de 23 años de matrimonio, Clotilde Courau y Manuel Filiberto de Saboya formalizan su divorcio. El príncipe italiano anunció la noticia a través de la revista Oggi, destacando que la separación, ocurrida hace cinco años, se ha gestionado con respeto y discreción, priorizando el bienestar de sus hijas.

Ambos han optado por mantener su vida privada alejada del escrutinio público para proteger a sus hijas de presiones externas, buscando un entorno familiar estable y tranquilo para su crecimiento. La separación se hizo pública hace un año, tras el inicio de una relación sentimental de Manuel Filiberto con la empresaria mexicana Adriana Abascal.

Clotilde Courau, por su parte, expresó en una entrevista con el medio suizo 24 Heures no arrepentirse de su matrimonio, recordando que su carrera actoral sufrió un parón tras la boda, pero aplicando una filosofía positiva ante los cambios de la vida. Actualmente, Courau reside en París, donde se dedica plenamente a su carrera como actriz, habiendo estrenado tres producciones en 2025.

Ha sido vista en eventos de alto perfil como el Festival de Cannes y la Semana de la Moda de París, a menudo acompañada por su hija Vittoria. La actriz, nacida en 1969 en Levallois-Perret, proviene de una familia con raíces nobles francesas y comenzó su carrera actoral a los 16 años, obteniendo reconocimiento temprano con su participación en 'Le Petit Criminel' y ganando el Premio del Cine Europeo a Mejor Actriz.

A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples nominaciones a premios César y ha participado en producciones destacadas como 'La Vie en Rose'. El encuentro entre Clotilde y Manuel Filiberto fue propiciado por el príncipe Alberto de Mónaco en un evento deportivo benéfico en 2001, con el visto bueno de Johnny Halliday.

Tras un año de cortejo, anunciaron su compromiso en 2003 y se casaron en Roma en una fastuosa ceremonia a la que asistieron miembros de la realeza europea. Clotilde Courau se convirtió así en princesa de la Casa de Saboya. La boda, celebrada en la basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, fue un evento social de gran envergadura, con más de 1.300 invitados y un diseño nupcial de Valentino





VanityFairSpain / 🏆 14. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clotilde Courau Manuel Filiberto De Saboya Divorcio Realeza Adriana Abascal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Teatro de la Zarzuela rescata 'El gitano por amor', la fantasía operística de Manuel GarcíaEmilio Sagi firma la dirección del montaje, que dirige musicalmente Carlos Aragón

Read more »

Filiberto de Saboya anuncia su divorcio de Clotilde Courau tras retomar su relación con Adriana Abascal: 'Estoy feliz y miro al futuro'Una semana después de que se dejaran ver juntos de nuevo en París, donde confirmaban que volvían tras romper públicamente, Manuel Filiberto de Saboya (53) ha dado un paso...

Read more »

Jorge Javier Vázquez corta Supervivientes ante un José Manuel Soto hundido: 'Soy víctima de mis excesos'La reina de la televisión es redactora de la sección de Comunicación y TV. Autora del blog MomenTVs en el que cada día analiza todo lo que ocurre en la 'caja tonta'. Series, realities, programas, audiencias... Todo lo que la televisión da, esta redactora lo desgrana para mirar más allá de lo que te dejan ver a simple vista.

Read more »

Clotilde Courau, a punto de firmar el divorcio con Manuel Filiberto de Saboya: un refugio en París, el amor de sus dos hijas y los grandes recuerdos de su infancia en ÁfricaLa actriz francesa y el príncipe italiano llevan cinco años separados. Su boda en el año 2003 fue todo un acontecimiento en Roma que reunió a 1.300 invitados.

Read more »

Fotogalería de Manuel Rico en el encuentro con socias y socios de 'Público'El director de ‘Público’, Manuel Rico, ha mantenido un encuentro con las socias y socios de nuestro medio, de forma presencial y online, para hablar sobre el periodismo que realizamos y responder a...

Read more »

Mor als 92 anys Josep Manuel Anglada, un dels pioners de l'alpinisme catalàL'any passat va rebre la Creu de Sant Jordi i va ser un dels integrants de la primera expedició catalana que el 1974 va fer un cim de més de 8.000 metres, l'Annapurna est...

Read more »