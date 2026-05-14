Divorcio entre Aristrain y Navarro: querella por hurto y demandas por pensión y violencia de género

El magnate de la siderurgia José María Aristrain de la Cruz y su segunda esposa, Gema Navarro Mangado, se encuentran en un proceso de divorcio complicado y fascinante. Aristrain ha puesto una querella a su ex mujer por el supuesto hurto de cuatro relojes y un lote de joyas familiares por valor total de más de 21 millones de euros. Además, Navarro reclama una pensión de 400.000 francos suizos (435.000 euros) mensuales y una demanda por supuesto episodio de violencia de género.

Queda poco más de un mes para que se celebre el juicio del divorcio entre el magnate de la siderurgia José María Aristrain de la Cruz (64) y su segunda esposa, Gema Navarro Mangado (57), separados formalmente desde febrero de 2023.

Un proceso cada vez más complicado -y fascinante- digno de súper producción de Aaron Spelling. La Otra Crónica ha averiguado en exclusiva que el hijo del llamado Onassis vasco, con un patrimonio estimado por Forbes al cierre de esta edición en 1.538 millones de euros, ha puesto una querella a su ex mujer ante la fiscalía de Suiza por el supuesto hurto de cuatro relojes y un lote de joyas familiares por valor total de más de 21 millones de euros que le fueron sustraídos de su caja fuerte personal en la mansión conyugal de Gstaad, de la que ella le cambió la cerradura, y que él abandonó tras la separación.

Aristrain reside actualmente en Portugal, donde se celebrará el juicio del divorcio este mes de junio. Asimismo, sabemos que Navarro reclama a Aristrain 400.000 francos suizos (435.000 euros) mensuales de pensión por los 15 años que han estado casados, incluso que le puso en 2024 una demanda por supuesto episodio de violencia de género en el ámbito familiar.

Ésta fue archivada por falta de indicios, ya que las versiones de la propia Gema y la hija -de veintitantos añoh- que tiene de un primer matrimonio y a quien el juez llamó a declarar fueron contradictorias. Estas dos batallas legales se suman a otra demanda, entre otras, de Gema Navarro Mangado a su millonario ex, publicada por El País esta semana, por supuesta apropiación indebida de un cuadro de Velázquez.

Una copia del conocido retrato de Felipe IV que colgaba en el palacete propiedad de Aristrain en el centro de Madrid donde residía el matrimonio cuando estaba en España y que desde marzo custodia el Museo del Prado hasta que acabe el litigio. José María Aristrain, hace unos años. E.M





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