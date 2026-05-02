División política en el Dos de Mayo: PP y PSOE celebran por separado con críticas cruzadas

El Día de la Comunidad de Madrid se ha caracterizado por la ausencia de unidad política, con celebraciones separadas del PP y el PSOE y acusaciones mutuas sobre la gestión de la región y la política exterior.

El Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid, se ha repetido este año con la tradicional división política . El Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español ( PSOE ) han conmemorado la festividad por separado, marcando una vez más la ausencia de representación gubernamental en el evento organizado por el Ejecutivo madrileño.

La celebración, afectada por la lluvia, ha visto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y a Óscar López, líder del PSOE madrileño, liderando actos distintos, reflejando la polarización existente en la política regional. En la Real Casa de Correos, Ayuso ha destacado el carácter acogedor de Madrid, enfatizando la convivencia de talento, comercio tradicional y empresas innovadoras.

Ha descrito a la ciudad como un punto de encuentro para la hispanidad y una embajada hacia América Latina, haciendo referencia a la reciente recepción de María Corina Machado en la Puerta del Sol, un evento que, según ella, convirtió a Madrid en la capital del mundo libre. Sin embargo, este discurso ha sido contrastado por las críticas de la oposición, que acusan al gobierno de Ayuso de no ser tan acogedor como proclama, especialmente en lo que respecta a la gestión de los flujos migratorios.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha defendido la necesidad de ordenar la inmigración como parte del apoyo a la Comunidad de Madrid. La ausencia del Gobierno central en el acto del PP ha sido interpretada por Más Madrid, a través de Rita Maestre, como un intento de convertir una fiesta para todos los madrileños en un evento exclusivo del Partido Popular.

Esta crítica subraya la tensión entre los diferentes actores políticos y la percepción de una falta de colaboración en la conmemoración de un día importante para la región. Por su parte, el PSOE de Madrid ha celebrado su propio Dos de Mayo a escasos kilómetros de distancia, aprovechando la ocasión para criticar a Ayuso. Óscar López ha cuestionado la atención de la presidenta madrileña, sugiriendo que está más enfocada en asuntos latinoamericanos que en los problemas de la región.

Esta acusación coincide con la inminente visita de Ayuso a México, un viaje que ha sido calificado como una provocación colonialista por Manuela Bergerot. El PP, sin embargo, defiende las declaraciones previas de Ayuso sobre México, calificándolo de narcoestado, y reafirma su apoyo a las democracias.

La visita de Ayuso a México también ha generado controversia en relación con el debate sobre la prioridad nacional que Vox planea llevar a la Asamblea de Madrid, un debate que, según los de Santiago Abascal, no puede ser evitado con un simple viaje al extranjero. La situación pone de manifiesto las profundas divisiones ideológicas y políticas que caracterizan el panorama actual de la Comunidad de Madrid, donde cada partido aprovecha la festividad del Dos de Mayo para reafirmar su posición y atacar a sus oponentes





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