La serie argentina División Palermo se llevó el único premio hispano en la categoría de comedia en los premios de Nueva York, mientras actores destacados quedaban sin galardón.

La serie de televisión argentina División Palermo obtuvo el galardón en la categoría de comedia durante la gala de los Emmy Internacionales celebrada en Nueva York, consolidándose como el único proyecto en idioma español entre todos los ganadores de la noche. Este reconocimiento, presentado por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, destaca el éxito del programa que narra la historia de una guardia urbana inclusiva, originalmente creada como una operación de marketing para mejorar la imagen pública de las fuerzas de seguridad.

Resultados de la Gala Internacional

La organización distribuyó los premios finales en diez de las dieciséis categorías que entrega la Academia, con España liderando el conteo con cinco estatuillas, seguida de cerca por Argentina y México con tres premios cada una, y Chile con uno solo. A pesar de que la inmensa mayoría de los aspirantes hispanohablantes se llevaron las manos vacías, incluyendo a figuras de la talla del actor Javier Cámara y el reconocido Ricardo Darín, el equipo creativo de División Palermo celebró con orgullo su presencia en la alfombra roja de Manhattan.

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Competencia y Nominados Destacados

En la categoría de drama, la actuación de Javier Cámara en Yakarta y la interpretación de Ricardo Darín en El Eternauta no lograron superar la resistencia del británico Bobby Schofield, quien brilló con su papel en el riguroso drama televisivo sobre abuso sexual infantil titulado Unforgivable. Por otro lado, la serie española Animal, que sigue las aventuras de un veterinario gallego trasladado a la ciudad para trabajar en una tienda de mascotas de lujo, perdió frente a División Palermo, aunque su productor Jota Aceytuno reflejó la responsabilidad de representar a Galicia y a su país en el escenario internacional.

Otras Categorías y Perdedores Notables

La noche estuvo marcada por la ausencia de triunfos hispanos en otras áreas importantes, ya que la serie argentina Menem, considerada una de las destacadas en la categoría de drama, no pudo imponerse ante la producción francesa Carême. Asimismo, el documental mexicano Marcial Maciel: El lobo de Dios quedó en segundo lugar tras ser superado por la producción británica Louis Theroux: The Settlers, mientras que la telenovela Valle Salvaje fue derrotada por la serie turca Leyla.

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Impacto en la Industria Creativa Local

El documental deportivo Temps mort también sucumbió ante la sudafricana The Philipstown Wirecar Grand Prix, y en la categoría de mejor intérprete femenina, Bárbara Mori perdió frente a la actriz belga Mona Mina Leon por su trabajo en Holy Sh!t. El especial infantil chileno 31 Minutos: Calurosa Navidad, nominado en la ficción infantil de acción real, no logró el triunfo final, aunque su director Pedro Peirano valoró el logro de crear un especial de Navidad con calor latinoamericano bajo el sol del verano.

Cierre de la Ceremonia en EE.UU.

A pesar del escaso saldo de ganadores de habla hispana, que se redujo a únicamente uno, los equipos creativos que viajaron a Nueva York manifestaron su satisfacción por haber llegado hasta la final de las candidaturas. La gala sirvió como un testimonio de la calidad del contenido audiovisual producido fuera de Estados Unidos, reforzando la posición de Argentina, España y México como potencias regionales en la producción televisiva global durante esta edición de los premios.