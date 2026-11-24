La serie argentina División Palermo triunfa en los Emmy Internacionales en la categoría comedia. Es el único galardón hispano en una noche dominada por producciones británicas.

La producción argentina División Palermo se consagró este lunes con el premio Emmy Internacional en la categoría de mejor serie de comedia, destacándose como el único éxito de habla hispana en la galardonada ceremonia. Este triunfo ocurrió durante la entrega de premios organizada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión, un evento que reconoció los mejores contenidos televisivos fuera de Estados Unidos en una noche donde la mayoría de los candidatos se quedaron sin galardón.

Detalles del triunfo y contexto del evento

La ceremonia se llevó a cabo en Nueva York, donde la inmensa mayoría de los aspirantes se quedaron sin premios. Aunque España lideró el conteo con cinco estatuillas, Argentina y México lograron tres cada uno, y Chile se llevó una sola. División Palermo ganó en la categoría de comedia, superando a competidores internacionales de alto perfil. El único premio hispano de la noche reafirmó la calidad creativa de las series argentinas, a pesar de que otras nominaciones importantes no lograron imponerse.

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Derrotas destacadas de actores premiados

El actor Javier Cámara, nominado por su trabajo en Yakarta, y el reconocido Ricardo Darín, por El eternauta, perdieron rápidamente frente al británico Bobby Schofield. Schofield brilló en el intenso drama televisivo Unforgivable, una producción que aborda el delicado tema del abuso sexual infantil. Esta victoria consolidó la influencia del drama británico en la noche de premiaciones, dejando a los protagonistas hispanos fuera de la competencia principal en sus respectivas categorías.

Competencia y posiciones de los participantes

División Palermo compitió contra la serie española Animal, protagonizada por un veterinario gallego que se muda a la ciudad para trabajar en una tienda de mascotas de lujo. Jota Aceytuno, productor de Animal, expresó la responsabilidad de representar a su país y a Galicia durante la alfombra roja. Aunque el equipo creativo hispano viajó a Nueva York emocionado por sus candidaturas, la serie no logró imponerse ante la producción argentina, que fue reconocida por su enfoque sobre una guardia urbana inclusiva.

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Impacto en las categorías restantes

En otras áreas, la serie argentina Menem, destacada en la categoría de drama, no pudo superar a la francesa Carême. El documental deportivo Temps mort perdió ante The Philipstown Wirecar Grand Prix de Sudáfrica, y la telenovela Valle Salvaje fue superada por la turca Leyla. Además, Bárbara Mori perdió ante la belga Mona Mina Leon en la categoría de mejor intérprete femenina, y el documental mexicano sobre Marcial Maciel fue derrotado por la producción británica Louis Theroux: The Settlers.

Consecuencias para la industria televisiva

A pesar de que otros proyectos como el especial infantil 31 Minutos: Calurosa Navidad de Chile no lograron el triunfo en ficción infantil, el reconocimiento a División Palermo marca un hito importante. Los equipos creativos hispanos que asistieron a la ceremonia mostraron satisfacción por haber llegado hasta allí, destacando el esfuerzo detrás de sus producciones. Este resultado resalta la necesidad de seguir innovando en la industria audiovisual regional para competir con estándares globales y mantener la visibilidad en eventos de esta envergadura internacional.