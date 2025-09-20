División en la comunidad judía española ante el conflicto en Gaza: posturas divergentes y el auge del antisemitismo

El artículo analiza las diferentes posturas dentro de la comunidad judía española respecto al conflicto palestino-israelí y los ataques en Gaza, destacando la posición de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) y la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Se explora la preocupación por el antisemitismo y la divergencia de opiniones sobre la condena de las acciones de Israel.

En la comunidad judía española, la postura sobre los ataques del ejército israelí en Gaza , bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu, es mayoritariamente de cautela y, en ciertos sectores, de clara oposición a la condena pública. David Obadia, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España ( FCJE ), representante oficial de la comunidad judía en España , que agrupa entre 70.000 y 80.

000 personas, define su rol como defensor del judaísmo español frente a las consecuencias de la guerra, originada, según su punto de vista, por el ataque del 7 de octubre. La FCJE, con una larga trayectoria desde 1982 y acuerdos de cooperación con el Estado español, prioriza la defensa de la imagen de los judíos españoles, la protección de su patrimonio y el suministro de productos kosher, enfocándose actualmente en el aumento del antisemitismo. La Federación, que incluye a 14 comunidades judías en España y está asociada a otras organizaciones, ha expresado su condena a incidentes violentos propalestinos, sin aludir directamente a la situación en Gaza, donde organizaciones de derechos humanos y una comisión de la ONU han señalado la posibilidad de un genocidio. La postura de Obadia y la FCJE se justifica en que la situación en Gaza no es competencia de la Federación y ha cuestionado que se califique a Israel como un estado genocida. Paralelamente, ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio), otra asociación, muestra un posicionamiento más beligerante y alineado con el gobierno de Netanyahu, negando la existencia de un genocidio y atacando a quienes lo sostienen. ACOM, con una fuerte presencia en redes sociales y acciones judiciales, acusa frecuentemente de antisemitismo a figuras políticas, partidos de izquierda y medios críticos con Israel, utilizando un lenguaje contundente y a menudo polarizador. Esta disparidad de opiniones refleja la complejidad del debate sobre el conflicto palestino-israelí dentro de la comunidad judía española. \La FCJE, que colabora con el Observatorio de Antisemitismo, fundado en 2009, observa un preocupante incremento de incidentes antisemitas en 2024. El Observatorio detectó un aumento del 321% en discursos, incidentes y ataques antisemitas, un crecimiento que preocupa a Obadia y que impulsa la demanda de un mayor presupuesto para el Plan Nacional contra el Antisemitismo por parte del Ejecutivo. La FCJE considera que su objetivo es defender los intereses de la comunidad judía en España, garantizando su seguridad y bienestar. La relación con el Gobierno español, aunque marcada por ciertos puntos de vista divergentes, se describe como “correcta y fluida” por Obadia. \El debate sobre Gaza y el conflicto israelo-palestino ha puesto de manifiesto las diferentes perspectivas dentro de la comunidad judía española. Mientras que la FCJE se centra en la defensa de los intereses de la comunidad en España y en la lucha contra el antisemitismo, ACOM adopta una postura más activa en defensa de Israel y de su gobierno. Ambas organizaciones representan enfoques diferentes, con matices diversos que reflejan la complejidad de la situación. Esta diversidad de opiniones, en un tema tan sensible, demuestra las distintas prioridades y preocupaciones que coexisten dentro de la comunidad judía en España, en relación con el conflicto en Oriente Medio. La condena de la FCJE a los incidentes de violencia en La Vuelta Ciclista, que se relacionan con el antisemitismo, pone de relieve la necesidad de abordar el antisemitismo en todas sus formas, un problema que preocupa a la comunidad judía española y que, según los datos del Observatorio de Antisemitismo, va en aumento. En definitiva, se evidencia una clara división de opiniones en cuanto a la postura que se debe adoptar frente al conflicto palestino-israelí, especialmente en lo que respecta a la condena pública de las acciones de Israel





