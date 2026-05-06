Divine: La red social que prohíbe la IA y resucita el espíritu de Vine

Jack Dorsey respalda Divine, una plataforma que busca combatir el contenido generado por IA y devolver la creatividad humana a las redes sociales, inspirada en el legado de Vine.

En un contexto tecnológico dominado por la inteligencia artificial, una nueva plataforma ha surgido para reivindicar la autenticidad y la creatividad humana. Divine , respaldada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey , se presenta como un refugio para aquellos que buscan escapar del contenido generado por algoritmos, conocido como "AI slop".

Esta red social, que evoca el espíritu de la desaparecida Vine, se enfoca en videos cortos de seis segundos, pero con una diferencia clave: solo acepta contenido creado por humanos, prohibiendo cualquier material generado por IA. La plataforma ha implementado estrictos mecanismos de verificación para garantizar la autenticidad de los videos, exigiendo que los usuarios graben directamente dentro de la app o pasen por un proceso de autoría humana.

Este enfoque no solo busca combatir la saturación de contenido sintético en redes sociales como YouTube, donde más del 20% de las recomendaciones ya son generadas por IA, sino que también responde a un creciente "hartazgo digital" entre los usuarios, que anhelan interacciones más genuinas y menos manipuladas. Divine no solo se diferencia por su postura anti-IA, sino también por su modelo económico, que busca empoderar a los creadores independientes, permitiéndoles controlar sus ingresos y audiencia sin depender de decisiones corporativas.

En un mundo donde la IA puede imitar casi cualquier estilo visual, la imperfección y la espontaneidad de un video creado por una persona real se han convertido en el nuevo estándar de valor. Jack Dorsey, conocido por su visión de un internet más abierto y creativo, ve en Divine una oportunidad para recuperar la esencia humana en la era digital, promoviendo un espacio donde la autenticidad y la originalidad sean los pilares fundamentales





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