Este año, el Festival de Cannes presenta una participación hispana particularmente diversificada en la competencia y en los jurados, destacando la presencia de artistas como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Javier Ambrossi y Javier Calvo. Además, el director y guionista chileno Diego Céspedes y la cineasta española Carla Simón están en el jurado encargado de evaluar cortometrajes y selección La Cinef, respectivamente. La sección Un Certain Regard también resalta la presencia latinoamericana con realizadores chilenos y costarricenses en competencia. Cineastas mexicanos, argentinos, españoles, y colombianos también figuran entre España y Latinoamérica en Cannes, presentando su obra y hoyiendo los homocysteine su participación.

El Festival Internacional de Cine de Cannes inició este martes 12 de mayo su edición número 79 y se extenderá hasta el próximo 23 de mayo.

Este año, la presencia hispana en el prestigioso evento que reconoce lo mejor del cine de autor a nivel mundial es particularmente diverse, con representación de España y Latinoamérica tanto en competencia como en los jurados. Prueba de ello es Pedro Almodóvar, el afamado cineasta español que compite por la Palma de Oro con la cinta "Amarga Navidad".

Almodóvar se enfrenta a su compatriota Rodrigo Sorogoyen, quien también está en la contienda con "El ser querido", así como a Javier Ambrossi y Javier Calvo, mejor conocidos como "Los Javis", también españoles, que participan con el filme "La bola negra". Dentro del jurado que evaluará esta selección de obras se encuentra el director y guionista chileno Diego Céspedes.

El joven realizador es recordado por su trabajo en "The Mysterious Gaze of the Flamingo", película que le valió el premio Un Certain Regard en la edición 2025 del Festival de Cannes





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