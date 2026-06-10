Disturbios en Irlanda del Norte: encapuchados incendian vehículos y comercios tras el ataque con arma blanca en Belfast

Violentas protestas contra la inmigración en Belfast y alrededores, con quema de coches, autobuses y tiendas, después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones por un ataque atribuido a un solicitante de asilo sudanés.

Grupos de encapuchados incendiaron vehículos y comercios en Belfast y alrededores durante la noche del martes, en disturbios que se desencadenaron tras la convocatoria de manifestaciones por parte de activistas de extrema derecha .

Estos llamamientos fueron una respuesta a un violento ataque con arma blanca ocurrido el lunes en el norte de la capital, grabado en video y atribuido a un solicitante de asilo sudanés de 30 años, quien fue acusado de intento de asesinato. El incidente dejó a un hombre gravemente herido y generó una ola de consternación y condena generalizada.

La agitation en redes sociales, con figuras como Elon Musk y el ultraderechista Tommy Robinson instando a la movilización, exacerbó la tensión. Los disturbios vieron cómo manifestantes enmascarados bloqueaban carreteras, incendiaban un autobús, coches y viviendas, mientras las sirenas y un helicóptero policial sobrevolaban la zona. Las autoridades, con el jefe de policía adjunto Ryan Henderson a la cabeza, hicieron un llamamiento urgente a la calma, la responsabilidad y a evitar actividades que pusieran en peligro la seguridad.

Henderson pidió específicamente a las voces influyentes de las comunidades que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia. La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill, condenó enérgicamente los actos, calificándolos de vandalismo puro y simple, y advirtió sobre los peligrosos intentos de explotar el ataque. También alertó sobre los que avivan las tensiones en redes, afirmando que no representan a la comunidad.

El diputado del Sinn Féin John Finucane tachó las escenas de vergonzosas, señalando que se atacaron viviendas, negocios y vehículos, sembrando el miedo en comunidades inocentes. La ministra de Justicia Naomi Long acusó a los manifestantes de causar destrucción en las propias comunidades que decían proteger. En el este de Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la "liberaban".

Además, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana incendiada, con el humo extendiéndose por las calles bajo la lluvia mientras los bomberos combatían las llamas. Hubo incidentes similares en Antrim, Bangor, Ballymena y Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, insultó a la policía y trató de provocar a los agentes, aunque la mayor parte protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios han acusado a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar no solo en Irlanda del Norte, sino en todo el Reino Unido, utilizando el ataque previo como pretexto para desatar la violencia y la división





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