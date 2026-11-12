Disturbios en Barcelona: 52 detenidos y tensión entre Mossos y CGT tras huelga general

La policía de Cataluña detiene a 52 personas tras violentos altercados en Barcelona. La CGT denuncia la infiltración policial y exige la dimisión de Núria Parlon por vulnerar la libertad sindical.

La Policía de Cataluña, a través de los Mossos d'Esquadra, ha registrado un saldo de 52 personas detenidas tras los graves altercados que tuvieron lugar en Barcelona inmediatamente después de que finalizara la marcha de la huelga general. Estos disturbios, caracterizados por actos de vandalismo contra comercios y lanzamientos de petardos, han generado una fuerte controversia política y social, con acusaciones mutuas entre las autoridades del departamento de Interior y la central sindical Confederación General del Trabajo ( CGT).

Detalle de los disturbios y detenciones

Los hechos violentos se concentraron en el área central de la ciudad catalana, específicamente en el cruce entre las calles Casp y Pau Claris, así como en la Plaza de España, que era el punto oficial de finalización de la manifestación. Según ha informado la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, durante la jornada se registraron lanzamientos de cócteles molotov y pirotecnia contra los efectivos policiales, lo que provocó que un total de 32 uniformados resultaran heridos en el cumplimiento de su deber. La intervención de la Policía Nacional fue decisiva al cortar el acceso a la Plaza de España y emplear gas pimienta para disolver a los grupos que intentaban avanzar descontroladamente.

Also read Disturbios, ataques a comercios y quema de contenedores tras la manifestación por la vivienda en Barcelona

Denuncia de la CGT sobre infiltración policial

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado una denuncia formal tras descubrir que uno de los agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra, implicado en la detención de un manifestante, portaba una bandera del propio sindicato durante las operaciones. En una grabación de vídeo publicada como evidencia, se puede observar a un policía acercándose al lugar de la detención sosteniendo una bandera de la CGT en una mano y su porra extensible reglamentaria en la otra. La central sindical ha calificado esta acción como un evidente intento de criminalizar al movimiento obrero y ha anunciado que estudia emprender acciones legales contra el departamento de Interior de la Generalitat.

Advertisement

Posiciones enfrentadas y contexto de las tensiones

Por parte del gobierno catalán, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha atribuido la responsabilidad de los disturbios a movimientos radicales y antisistema cuyo objetivo era generar caos y miedo en la ciudad, defendiendo que la actuación de la policía fue moderada en la mayoría de los momentos. Por su parte, la CGT ha exigido el cese de Núria Parlon por considerar que ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical, señalando que este incidente se suma a un caso previo de infiltración de agentes de la comisaría de Información en una asamblea sindical de docentes durante la preparación de huelgas anteriores. Sílvia Catà ha alertado específicamente sobre la peligrosidad de los ataques con cócteles molotov recibidos por los agentes en la vía pública.

Consecuencias legales y próximos pasos procesales

Las autoridades policiales han confirmado que de las 52 personas detenidas, seis son menores de edad, destacando que uno de estos jóvenes y un adulto ya habían sido detenidos anteriormente por los disturbios del 24 de octubre vinculados a la asociación Blocus. Mientras la CGT prepara sus recursos legales y exige que se depuren las responsabilidades del incidente de la bandera, la consellera Parlon mantiene su postura de que la policía actuó para sofocar a un grupo reducido de facinerosos dedicados al vandalismo. El análisis de las imágenes y las declaraciones de los afectados determinará los cargos penales que se imputen a los 52 detenidos en las próximas semanas.