Distensión en Oriente Próximo y PIB chino impulsan los mercados globales

Conversaciones entre Israel y Líbano, junto a un sólido crecimiento del PIB chino, generan optimismo en los mercados internacionales. El petróleo se estabiliza por debajo de los 100 dólares, mientras el Nikkei y Wall Street marcan récords históricos. El Ibex 35 muestra cautela, limitado en su ascenso.

Las esperanzas de una distensión en la volátil región de Oriente Próximo se mantienen vivas tras el anuncio de conversaciones iniciales entre Israel y Líbano . Este acercamiento diplomático, aunque en sus primeras etapas, representa un rayo de optimismo en un contexto marcado por recientes escaramuzas entre ambos territorios que amenazaban con socavar el frágil alto el fuego mediado previamente por Estados Unidos e Irán.

La posibilidad de una resolución a este prolongado conflicto regional comienza a disipar las sombras de incertidumbre geopolítica, lo que inevitablemente repercute positivamente en los mercados financieros globales. La calma geopolítica incipiente se refleja de manera palpable en el mercado del petróleo, que ha logrado consolidarse de forma sostenida por debajo de la psicológica barrera de los cien dólares por barril. Específicamente, el barril de Brent ha encontrado estabilidad en el rango de los 94 a 95 dólares. Esta moderación en los precios energéticos, lejos de las tensiones que solían disparar los costes, alivia las preocupaciones sobre su potencial impacto inflacionario y su lastre sobre la recuperación económica global. Las menores presiones tanto en el frente geopolítico como en el del crudo contribuyen a una aminoración generalizada de las alertas sobre posibles contratiempos para la economía. Adicionalmente, la jornada bursátil se ha visto impulsada por un dato macroeconómico de gran relevancia procedente de China. El Producto Interior Bruto (PIB) del gigante asiático ha mostrado una notable reactivación durante el primer trimestre del año, superando las expectativas a pesar de las complejidades geopolíticas en la región. El crecimiento del PIB se situó en un robusto 5%, cifra que supera el 4,5% registrado en el trimestre precedente y que además sobrepasó la previsión del 4,8% avanzada por los analistas del mercado. Este alentador desempeño del PIB chino ha sido recibido con euforia en los mercados de renta variable asiática. El índice Nikkei japonés, en particular, ha experimentado un ascenso vertiginoso, superando el 2% y marcando nuevos máximos históricos al rozar los 60.000 puntos. Este rendimiento replica la senda de récords que Wall Street protagonizó en la jornada anterior, con el índice S&P 500 consolidándose por encima de los 7.000 puntos. En cuanto al mercado bursátil español, el Ibex 35, si bien experimenta un alivio en las presiones bajistas que habían lastrado su cotización, aún no ha logrado emular los impresionantes récords alcanzados por sus homólogos de Wall Street y Tokio. El principal índice bursátil español se encuentra limitado en su intento de superar la marca de los 18.200 puntos, mostrando una resistencia que impide una aceleración ascendente más decidida. Se espera una ampliación en los próximos análisis que pueda arrojar más luz sobre las perspectivas del mercado





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