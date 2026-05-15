Dispute por el liderazgo del Partido Laborista británico y la salida del primer ministro

La dimisión del influyente secretario de Sanidad, Wes Streeting, ha abierto una disputa por el liderazgo del Partido Laborista británico y la posición del primer ministro. Además, el anuncio del alcalde del Gran Mánchester de presentarse a una elección parcial y la firma de cerca de un centenar de diputados exigiendo la salida del primer ministro han elevado el nivel de la crisis desatada tras la debacle laborista en las elecciones locales del pasado 7 de mayo.

La dimisión este jueves del influyente secretario de Sanidad, Wes Streeting, abre la puerta a una disputa por el liderazgo del Partido Laborista británico y, por extensión, por la posición de primer ministro .

Ni el anunciado giro europeísta del lunes ni la movilización del centenar de diputados leales le han servido a Keir Starmer para contener una crisis que ha alcanzado este jueves un nuevo umbral: la renuncia de Streeting, el anuncio del alcalde del Gran Mánchester de presentarse a una elección parcial —paso previo e imprescindible para disputar el mando del partido— y la firma de cerca de un centenar de diputados exigiendo la salida del primer ministro.

La crisis desatada tras la debacle laborista en las elecciones locales del pasado 7 de mayo continúa escalando y se ha concretado hoy en un desafío directo al liderazgo de Starmer por parte de dos pesos pesados del partido: el hasta hoy ministro de Sanidad, que ha presentado su renuncia con una carta que afirma que en el Gobierno 'donde necesitamos visión, hay un vacío; donde necesitamos dirección, hay deriva'; y el alcalde del Gran Mánchester, que ha anunciado su intención de concurrir a una elección parcial para lograr un escaño en el Parlamento británico, requisito que imponen las normas internas del partido para poder activar un proceso de cambio de liderazgo, que exige además el aval explícito de 81 diputados.

En su carta al primer ministro, que Streeting hizo pública en redes sociales, el ya exsecretario de Sanidad declaró que había 'perdido la confianza' en su liderazgo y que 'ya es evidente' que Starmer no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones generales, previstas para 2029. La renuncia, sin embargo, no activa por sí sola ningún mecanismo formal: en el sistema parlamentario británico, una impugnación al liderazgo solo prospera si el candidato alternativo acredita el respaldo explícito de ese umbral del 20% de la bancada (81 diputados).

Streeting no ha dado ese paso porque, según informaciones de la prensa británica, su apoyo entre los diputados laboristas no superaría por ahora los 44 diputados, una cifra que podría crecer en las próximas horas pero que el político centrista, diputado por el londinense Ilford North desde 2015, prefiere consolidar antes de lanzar públicamente su candidatura. Abrir un proceso que no alcance el umbral requerido equivaldría a un fracaso político inmediato.

Starmer, que el lunes pronunció un discurso autocrítico en el que rechazaba dimitir y anunciaba un giro europeísta para ganar el favor de los sectores más cosmopolitas del partido, reunió el martes a su gabinete para transmitir un mensaje de unidad tras cuatro dimisiones ministeriales y un creciente ruido de sables. Este jueves ha mantenido silencio ante los medios a pesar de los anuncios de sus rivales.

La canciller Rachel Reeves fue la voz más fuerte del bloque gubernamental, advirtiendo en la BBC que una contienda por el liderazgo 'hundiría al país en el caos'. La ministra de Educación, Bridget Phillipson, interpretó la renuncia de Streeting como una ocasión para 'trazar una línea' y cerrar el debate sobre la idoneidad de Starmer al frente del Ejecutivo. El bloque de diputados que respalda abiertamente al primer ministro asciende ya a 161, frente al centenar que piden su salida.

Además del movimiento de Streeting y el enroque de Starmer, la jornada incorporó dos elementos que ensanchan el campo de posibles candidatos con opciones reales de disputar el liderazgo. El primero afecta a Angela Rayner, ex viceprimera ministra y referente del ala izquierda del partido.

Rayner abandonó el gabinete en septiembre de 2025 después de que un asesor de ética independiente concluyera que había vulnerado el código ministerial al no pagar íntegramente el stamp duty —el impuesto sobre transmisiones patrimoniales— correspondiente a la compra de una vivienda en Hove. Este jueves anunció que la Agencia Tributaria la ha exonerado de 'actuar de manera deliberada o negligente': ha abonado las 40.000 libras adeudadas sin incurrir en sanción alguna.

La exoneración elimina el principal obstáculo formal para una candidatura. Rayner señaló estar dispuesta a 'jugar su papel' si se abre una contienda, pero descartó ser ella quien tome la iniciativa de forzar la salida de Starmer. El tercer gran movimiento del día lo protagonizó Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, el candidato mejor valorado entre la militancia según los sondeos y referencia del laborismo de izquierda moderada y arraigo sindical del norte de Inglaterra.

Burnham quiere disputar el liderazgo, pero no puede hacerlo desde su actual cargo: las normas del partido exigen ser diputado en la Cámara de los Comunes. Para resolverlo, el diputado laborista por Makerfield, Josh Simons, ha anunciado que renuncia a su escaño para que Burnham pueda presentarse a la consiguiente elección parcial en esa circunscripción del Gran Máncheste





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