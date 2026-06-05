Dispositivo de seguridad para la visita papal, lucha hereditari

Resumen de las principales noticias de España: se detalla el amplio operativo de seguridad desplegado para la visita del papa León XIV, el caso del multimillonario francés que busca cambiar la ley para desheredar a sus hijos y donar su fortuna a causas medioambientales, la reanudación de las protestas de los profesores catalanes que han cortado la Ronda Litoral, el estudio sobre la 'malafollá' granaína que inspiró a Lori Meyers, y la labor de la ONG SOS Wildfire enseñando a los pueblos de León a combatir incendios.

El ámbito político español se mantiene en alerta máxima ante la inminente visita del papa León XIV al país. Las fuerzas de seguridad y los organismos estatales han desplegado un amplio dispositivo de seguridad que blindará todos los actos programados, especialmente los que tendrán lugar en Madrid y Barcelona.

Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que el protocolo antiterrorista está activado desde hace semanas y que se trabaja bajo el permanente riesgo de un posible atentado, aunque, según estas mismas fuentes, "no se han detectado movimientos sospechosos ni amenazas concretas" en este momento. Este blindaje sin precedentes busca garantizar la protección del sumo pontífice, de las altas autoridades del Estado y de los cientos de miles de fieles que se espera asistan a las misas campamento y a los recorridos por la vía pública.

La coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y servicios de inteligencia es total, empleando drones, controles perimetrales estrictos y un dispositivo de vigilancia que incluye el cierre temporal de espacios aéreos y zonas de difícil acceso. Este nivel de seguridad refleja la gravedad de las amenazas actuales y la necesidad de proteger un evento de alcance mundial.

En el plano económico-financiero, el multimillonario francés Pierre Delacroix, creador de la exitosa empresa de "cajas de experiencia" Smartbox, ha iniciado una campaña legal sin precedentes en su país. Su objetivo es lograr una modificación de la legislación civil francesa que le permita desheredar a sus cinco hijos y destinar la totalidad de su fortuna, estimada en más de 1.200 millones de euros, a proyectos filantrópicos medioambientales que él mismo fundará.

La ley gala prohíbe expresamente la desheredación de los hijos salvo causas muy específicas y tasadas, como grave indignidad, algo que Delacroix no alega. Su argumento se basa en una "motivación filantrópica pura": considera que su capital debe servir para combatir la crisis climática de manera inmediata y eficaz, y teme que una herencia dividida entre sus vástagos disperse los recursos y ralentice el impacto.

"Mi voluntad es que mi dinero salve el planeta, no enriquezca a mi familia. La ley actual me lo impide", declaró en una rueda de prensa. Este caso ha reabierto el debate en Francia sobre la libertad de testar y los límites del derecho a la herencia frente al interés general. Mientras tanto, la conflictividad social y laboral se recrudece en varias regiones de España.

En Cataluña, los sindicatos docentes, mayoritarios en la región, han vuelto a la acción tras el rechazo al preacuerdo alcanzado con la Generalitat sobre mejoras salariales y reducción de ratios. Cientos de profesores, acompañados de estudiantes y families, han protagonizado una manifestación que ha colapsado la Ronda Litoral de Barcelona durante horas, generando atascos monumentales en la entrada a la ciudad.

Los manifestantes, que portaban pancartas con eslóganes como "Por una educación digna" o "No más recortes", culpan al Govern de incumplir sus promesas y exigen una nueva mesa de negociación con ofertas concretas. Por otro lado, en el ámbito cultural y lingüístico, un estudio de la Universidad de Granada ha profundizado en el origen y el significado de la llamada "malafollá" granaína, un término coloquial que describe un estado de ánimo de irritabilidad o contrariedad leve, pero muy característico.

Los investigadores señalan que este concepto, similar al "blue monday" pero de raíz local, ha inspirado recientemente al grupo de música Lori Meyers para una de sus canciones más celebradas, evidenciando cómo las expresiones populares atraviesan la creación artística. Finalmente, en el sector de la protección civil, la ONG SOS Wildfire, compuesta por bomberos forestales voluntarios, ha intensificado su labor formativa en la provincia de León.

Tras los devastadores incendios del verano pasado, imparten talleres en decenas de pueblos para enseñar a los habitantes a reconocer los primeros indicios de fuego, a utilizar herramientas básicas de defensa y a diseñar planes de evacuación autónomos.

"No podemos obviar la realidad: el cambio climático ha hecho que la temporada de alto riesgo sea más larga y virulenta. La respuesta institucional es necesaria, pero la primera línea de defensa está en los propios vecinos", afirman desde la organización





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