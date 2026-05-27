Disponibles desde este miércoles los Bonos Activa Comercio: descuentos de hasta 30 euros en miles de tiendas de Galicia

La nueva edición de los Bonos Activa Comercio arranca con más de 4.700 comercios adheridos y un sorteo adicional de bonos de 250 euros para compras en establecimientos locales. Los bonos ya pueden descargarse desde este miércoles para utilizarlos en miles de comercios de proximidad de toda Galicia. La campaña permite acceder a descuentos de hasta 30 euros en compras realizadas en establecimientos adheridos y permanecerá activa hasta el agotamiento del presupuesto disponible.

Desde este miércoles, los consumidores gallegos pueden descargar los Bonos Activa Comercio , una iniciativa que busca impulsar el consumo en el comercio local de Galicia .

La nueva edición cuenta con una dotación inicial de 2,5 millones de euros y prevé movilizar alrededor de 8,5 millones en ventas en el pequeño comercio gallego. Más de 4.700 establecimientos se han adherido a esta campaña, ofreciendo descuentos de hasta 30 euros en compras realizadas en sus tiendas. Los bonos estarán disponibles hasta que se agote el presupuesto, por lo que se recomienda a los usuarios descargarlos cuanto antes.

El funcionamiento de los bonos es progresivo según el importe de la compra. Para compras entre 20 y 30 euros, el descuento es de 5 euros; para compras entre 30 y 50 euros, el ahorro asciende a 10 euros; y para compras superiores a 50 euros, la rebaja es de 15 euros. Cada persona puede descargar un único bono en esta primera convocatoria, sin límite de beneficiarios.

Los bonos se pueden utilizar en miles de comercios de proximidad de toda Galicia, abarcando desde tiendas de alimentación hasta establecimientos de moda, hogar y servicios. Además de los descuentos directos, la campaña incluye un sorteo adicional de bonos de 250 euros para gastar en los establecimientos adheridos. Para participar, los consumidores deben realizar una compra con el bono e interactuar con las publicaciones oficiales de la campaña en redes sociales como TikTok e Instagram.

Esta iniciativa busca fomentar la interacción digital y premiar a los clientes del comercio local. Desde su puesta en marcha en 2021, los Bonos Activa Comercio han movilizado más de 122 millones de euros en ventas en Galicia, consolidándose como una herramienta clave para dinamizar la economía regional. Con esta nueva edición, se espera superar las cifras de años anteriores y seguir apoyando a los pequeños comercios gallegos





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