Disidente chino Dong Guangping huye a Corea del Sur tras años de persecución y deportaciones

El ex policía y activista chino Dong Guangping logró llegar a Corea del Sur en un bote inflable después de más de 30 horas en el mar, en su cuarto intento de escapar de China y reunirse con su familia en Canadá. Su caso plantea desafíos diplomáticos a Seúl y críticas a la situación de los derechos humanos en China.

Un disidente chino , Dong Guangping , protagonizó una audaz huida por mar desde China hasta Corea del Sur, en un trayecto de más de 30 horas que constituye su cuarto intento por escapar de las autoridades de su país natal y reunirse con su familia, a la que se le ha concedido asilo en Canadá.

Dong, un ex policía que ha sufrido años de encarcelamiento y detención debido a su activismo, huyó a bordo de una lancha inflable y fue rescatado por la Guardia Costera surcoreana. Este escape es el último de una serie de intentos fallidos que han incluido Tailandia y Vietnam, países que lo detuvieron y deportaron de regreso a China, lo que provocó gran angustia en su familia y críticas por parte de grupos de derechos humanos y funcionarios de las Naciones Unidas.

Su llegada a Corea del Sur podría ejercer presión sobre la administración del presidente Lee Jae Myung, quien asumió el cargo el año pasado y ha intentado restablecer las a menudo inestables relaciones de su país con China. Según relatos, Dong permaneció más de 30 horas en el mar desde que partió de Weihai, provincia de Shandong, y su motor se averió cuando se aproximaba a la costa de Taean.

Llevaba dos días sin dormir y estaba a punto de desmayarse cuando alcanzó las aguas territoriales surcoreanas. Su abogado y una activista chino-canadiense confirmaron su identidad, aunque la Guardia Costera surcoreana declinó hacerlo por ley de privacidad. El grupo Human Rights in China instó a Seúl a protegerlo y no devolverlo a China, señalando que su huida en un bote inflable a los casi setenta años es una "acusación demoledora" contra la situación de los derechos humanos en China.

Mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China no quiso comentar el caso. Dong, de 68 años, trabajó como policía en Zhengzhou hasta ser despedido por firmar una carta que conmemoraba el décimo aniversario de la represión de Tiananmen en 1989. Fue encarcelado tres años en 2001 y detenido de nuevo en 2014 por participar en otro acto conmemorativo.

En 2015, huyó a Tailandia con su esposa e hija; ellas lograron ir a Canadá con asilo, pero él fue deportado a China. Su historia ilustra la difícil situación de los disidentes chinos y las complejas relaciones diplomáticas en la región





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