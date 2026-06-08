Discurso histórico del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados con ovación unánime de siete minutos

El Sumo Pontífice León XIV pronunció un discurso emblemático en el Congreso de los Diputados, recibido con una ovación histórica de siete minutos. Su mensaje, centrado en la pluralidad política, la inmigración y los abusos en la Iglesia, resonó entre todos los representantes parlamentarios y autoridades presentes. Posteriormente, se trasladó a Barcelona donde abordará el tema de los abusos nuevamente en un encuentro con la Conferencia Episcopal.

El Papa León XIV ha ofrecido un discurso histórico en el Congreso de los Diputados, siendo recibido con una cerrada y prolongada ovación de siete minutos por parte de todos los grupos parlamentarios, un hecho poco común que subraya el impacto de sus palabras.

Su intervención, realizada no en su condición de líder religioso sino como jefe de Estado, siguió el protocolo establecido para este tipo de visitas, aunque la dualidad de su figura es indisociable. Entre los asistentes destacados se encontraron la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo; el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; expresidentes del Gobierno como Mariano Rajoy y José María Aznar; expresidentes del Congreso como José Bono, Jesús Posada, Federico Trillo, Meritxell Batet y Ana Pastor; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y representantes de organizaciones como la CEOE, con Antonio Garamendi, y sindicatos, con Unai Sordo.

También estuvieron presentes el exministro Ignacio Astarloa, el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, la directora general de la Guardia Civil Mercedes González, la embajadora ante la Santa Sede Isabel Celaá, miembros del Tribunal Constitucional como Enrique Arnaldo, expresidentes del Senado como Esperanza Aguirre, Juan José Lucas y Ander Gil, y el coordinador general de IU, Antonio Maillo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandonó la Cámara Baja sin realizar declaraciones.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, manifestó sentirse interpelado por el contenido del discurso y compartió plenamente su postura sobre inmigración. Félix Bolaños, principal interlocutor del Ejecutivo con el Vaticano, calificó el mensaje como claro y valiente, señalando que interpela a todos, tanto al Gobierno como al Parlamento. Reconoció que existen diferencias en temas como el aborto y la eutanasia, pero abogó por abordarlas con respeto.

Un tono respetuoso que contrastó con la actitud de la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, quien retuvo al Pontífice agarrándole del brazo durante el saludo institucional, un gesto que generó comentarios. Posteriormente, León XIV se dirigió a Barcelona, donde tiene previsto bendecir la torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, un acto que el expresidente Carles Puigdemont ha llamado a boicotear porque se realizará en castellano.

Tras finalizar su intervención en el Congreso, el Papa abandonó brevemente el recinto y se acercó a saludar a las personas que se habían concentrado en el patio de Floridablanca, en la Carrera de San Jerónimo, antes de regresar a su vehículo oficial para dirigirse a la Conferencia Episcopal. Allí, pronunció un discurso contundente en el que reclamó verdad, justicia y reparación frente a la plaga de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, un mensaje firme dirigido a la propia institución





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