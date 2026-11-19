Los directores de institutos de Madrid niegan el adoctrinamiento y rechazan las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación de Mercedes Zarzalejo sobre la huelga.

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha emitido una nueva normativa dirigida a todos los centros educativos no universitarios, estableciendo un estricto protocolo para garantizar la supuesta neutralidad política y sindical en las aulas durante la actual huelga indefinida. Este documento administrativo, diseñado para prevenir lo que el gobierno regional califica como adoctrinamiento, ha generado una inmediata y furiosa reacción por parte de los equipos directivos de los institutos de la capital.

Directores rechazan la vigilancia de adoctrinamiento

Los directores de instituto se niegan rotundamente a cumplir la orden de la Consejería de Educción de vigilar posibles casos de adoctrinamiento en las clases, afirmando que tal fenómeno no existe en los centros públicos. Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la principal asociación que representa a los directores de secundaria en la región, declaró que el personal directivo está consternado ante la publicación de estas directrices. La agrupación ha confirmado que no tienen intención de aplicar estas medidas ni de supervisar mensajes políticos que, aseguran, no se están transmitiendo ilegalmente.

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Prohibiciones específicas para el personal docente

El documento oficial, enviado por Mercedes Zarzalejo al frente del departamento educativo, detalla una larga lista de acciones prohibidas para el profesorado y la dirección de los centros. Se prohíbe explícito colocar carteles que atribuyan adhesión a partidos políticos o candidaturas dentro de las instalaciones educativas. Asimismo, se prohíbe utilizar las aulas, las aulas virtuales o las redes sociales institucionales para cualquier tipo de difusión proselitista, ideológica o partidista dirigida a alumnado.

Entre las restricciones más controvertidas se encuentra la prohibición de pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas vinculadas a conflictos políticos. El texto también impide transmitir opiniones políticas o sindicales con el fin de que los estudiantes las compartan, así como dirigir su conciencia moral o política durante las horas lectivas. Se vedan igualmente los comentarios o señalamientos negativos hacia compañeros de trabajo que decidan participar en la huelga o, por el contrario, que opten por asistir a sus clases habituales.

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Defensa de la libertad de cátedra y protesta

A pesar de la contundencia de las prohibiciones, la Consejería de Educación insiste en que estas instrucciones no limitan ningún derecho legítimo, citando específicamente la libertad de cátedra del docente como un derecho protegido. El departamento permite el uso de tablones de anuncios por parte de las organizaciones sindicales y mantiene que la labor educativa debe realizarse con profesionalidad. El gobierno regional argumenta que el centro docente debe ser un espacio neutral, de todos, cuya función exclusiva es educar y no adoctrinar, tal como reza el texto remitido a los centros.

No obstante, las asociaciones de directores consideran que el propio anuncio de estas actuaciones vinculadas a la supervisión demuestra un preocupante desconocimiento de la realidad educativa. En una nota de prensa, Adimad explicó que la afirmación de que exista adoctrinamiento no se corresponde con el funcionamiento real de sus centros ni con la profesionalidad del profesorado. Rechazan que se les atribuyan funciones de vigilancia que, según ellos, buscan limitar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes y representantes sindicales dentro del marco legal vigente.

Consecuencias legales y próximas actuaciones

Para hacer cumplir estas normas, el documento incluye un anexo con un modelo de comunicación de incidencias relativas al deber de neutralidad. Este formulario permite denunciar al centro identificando el tipo de incidencia cometida. Si la Inspección Educativa detecta indicios graves de incumplimiento, tendrá la facultad de visitar el centro y entrevistarse con las personas implicadas, lo que podría derivar en sanciones administrativas.

La tensión entre la Consejería y el movimiento docente continúa en aumento, mientras los sindicatos mantienen la huelga indefinida. Este lunes, numerosos profesores se concentraron frente a la sede de la Consejería de Educación acompañados de una batucada, en señal de rechazo a la postura del gobierno regional. Mercedes Zarzalejo sigue negándose a sentarse con el comité de huelga, lo que mantiene el statu quo del conflicto y deja a los directores en una posición difícil frente a la presión institucional y laboral.