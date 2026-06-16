Directora de la Guardia Civil comparece ante el Senado por sus reuniones con Leire Díez

Mercedes González se presentó en la Comisión de Interior del Senado para responder a las preguntas del PP sobre al menos tres encuentros con la exmilitante del PSOE, negando cualquier implicación en conspiraciones y reiterando su inocencia.

Mercedes González, directora de la Guardia Civil , compareció esta mañana ante la Comisión de Interior del Senado a las dieciséis horas, tras ser citada a petición del Partido Popular para esclarecer los supuestos contactos mantenidos con Leire Díez , exmilitante del PSOE.

La comparecencia se enmarca dentro de la investigación abierta por la Unidad Central Operativa (UCO) y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama destinada a desbaratar actuaciones judiciales y policiales contra el Partido Socialista y el Gobierno. En su intervención, González sostuvo que nunca se abordó ningún tema relativo a una conspiración y que los encuentros con Díez se limitaron a conversaciones de carácter institucional.

Recalcó que la directora de la Guardia Civil rechazó la solicitud de Leire Díez de readmitir a un agente sancionado y que puso fin a la relación cuando le exigió que interviniera para recuperar al comandante Rubén González, implicado en el caso Koldo, en su puesto. Asimismo, manifestó no tener conocimiento de ninguna intromisión de altos mandos de la Guardia Civil en la UCO ni de manipulaciones sobre agentes de dicha unidad, defendiendo la total honestidad y transparencia de su gestión





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