Director teatral puesto en libertad sin medidas cautelares por agresión sexual a menor

El director teatral ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid, acusado de una agresión sexual a una menor de edad.

El director teatral ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Madrid. El director teatral fue detenido el pasado sábado como presunto autor de una agresión sexual a una menor de edad .

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 19:30 horas, en el cruce entre la calle Alcalá y el Paseo del Prado en Madrid, cuando una pareja alertó a la Policía Municipal de que un adulto estaba realizando tocamientos 'de carácter sexual' a la menor de edad, de 15 años y alumna del detenido. Según los testigos, el hombre habría acariciado los muslos y las nalgas, y dado besos en los hombros y en el cuello.

Los agentes dieron el alto al detenido, que caminaba de la mano de la menor. El sospechoso se identificó como profesor de teatro de la víctima y amigo de la familia de la menor, y que había estado sentada con ella en un banco en las inmediaciones del Banco de España. Según el relato de la menor, el detenido había acudido a su encuentro a petición suya, después de que hubiese tenido un conflicto con un compañero de colegio.

La menor fue trasladada a un centro médico y el dramaturgo a las dependencias de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, que derivó el atestado a los juzgados madrileños, según han confirmado las citadas fuentes





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