Director interino de ICE, Todd Lyons, renuncia; deja el cargo a finales de primavera

Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha anunciado su partida, la cual se hará efectiva el 31 de mayo. Su gestión estuvo marcada por la supervisión del plan de deportación masiva del Gobierno de Trump y un aumento en los arrestos, lo que generó un intenso escrutinio y críticas, especialmente tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales.

El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés), Todd Lyons , ha anunciado su partida del organismo, la cual se hará efectiva a finales de esta primavera. La noticia fue confirmada por el secretario de Seguridad Nacional , Markwayne Mullin, en un comunicado emitido el pasado jueves.

Lyons, quien posee una dilatada trayectoria dentro de la agencia federal, tuvo bajo su responsabilidad la supervisión del plan de deportación masiva impulsado por la administración Trump, asumiendo el liderazgo interino de ICE. Durante su gestión, la agencia se encontró bajo un intenso escrutinio, especialmente después de que el año pasado se incrementaran significativamente los arrestos de inmigrantes y tras los trágicos sucesos de enero, donde dos ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a manos de agentes federales. En su misiva, Mullin elogió a Lyons, describiéndolo como un líder excepcional para ICE y un actor fundamental en la labor de la administración Trump para proteger a las comunidades estadounidenses al remover a individuos considerados peligrosos, como asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y miembros de pandillas. La fecha oficial de la salida de Lyons de ICE está programada para el 31 de mayo, según detalló Mullin. Las declaraciones de Mullin llegan poco después de que Lyons compareciera ante una subcomisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes en la mañana del mismo jueves. Durante su testimonio, el director interino enfrentó preguntas por parte de los legisladores respecto a una serie de temas críticos, incluyendo el número alarmantemente elevado de fallecimientos ocurridos bajo custodia de ICE, una cifra que ha alcanzado niveles sin precedentes. Asimismo, se abordaron los planes futuros de la agencia en lo que concierne a la expansión de su capacidad de detención y otras áreas operativas relevantes. La incertidumbre prevalece en cuanto a quién ocupará la dirección interina de ICE una vez que Lyons cese en sus funciones. Es relevante destacar que ICE ha operado sin un director formalmente confirmado por el Senado desde el término del gobierno de Barack Obama, lo que subraya un vacío de liderazgo prolongado en una agencia de tan vital importancia para la política migratoria estadounidense. La salida de Todd Lyons de la dirección interina de ICE marca el fin de un capítulo particularmente controvertido para la agencia. Su período estuvo marcado por la implementación de políticas de inmigración restrictivas y un aumento notable en las operaciones de control y deportación. La gestión de Lyons se desarrolló en un contexto de creciente polarización política y debate público sobre el trato a los inmigrantes, así como sobre la efectividad y la humanidad de las políticas de aplicación de la ley de inmigración. Las cifras de detenciones y deportaciones bajo su supervisión generaron intensas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y defensores de inmigrantes, quienes denunciaron condiciones de detención deficientes y separaciones familiares. La alta tasa de mortalidad en centros de detención de ICE, objeto de investigación y debate legislativo, representa uno de los legados más complejos de su gestión. La búsqueda de un sucesor para Lyons se presenta como un desafío significativo, especialmente considerando la falta de liderazgo permanente y la necesidad de abordar las complejas problemáticas que enfrenta la agencia. La decisión de Mullin de anunciar la partida de Lyons en este momento subraya la importancia de una transición ordenada y la potencial reevaluación de las estrategias de la agencia bajo una nueva dirección, aunque la falta de un líder confirmado por el Senado plantea interrogantes sobre la estabilidad y la dirección a largo plazo de ICE





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