Director de CDC de África: Ébola en RDC podría ser el peor hasta ahora

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, advirtió este martes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podría ser el peor hasta ahora, indicando que actualmente decenas de miles de contactos de contagiados con la enfermedad no han sido rastreados.

El director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, Jean Kaseya, advirtió este martes que el brote de ébola en la República Democrática del Congo ( RDC ) podría ser el peor hasta ahora, indicando que actualmente decenas de miles de contactos de contagiados con la enfermedad no han sido rastreados.

Jean Kaseya se reunió virtualmente con jefes de estado africanos en Burundi y advirtió que si no detenemos el brote muy pronto, será peor que lo que tuvimos en África Occidental y en el oriente de la RDC. La magnitud del brote sigue siendo desconocida, y solo alrededor del 45 % de los contactos han sido monitoreados, por lo que se necesitan medidas para adelantarnos al brote y monitorear a al menos el 90 % de los contactos.

Jean Kaseya también mencionó los desafíos de la inseguridad, los desplazamientos y las poblaciones móviles, que dificultan el rastreo de contactos. Además, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mencionó las restricciones generales de viaje impuestas por algunos países y la falta de vacunas o tratamientos para combatir la enfermedad. Actualmente, hay tres vacunas en desarrollo dirigidas específicamente contra la cepa Bundibugyo.

La vacuna desarrollada por Moderna y la creada por la Universidad de Oxford junto con el Serum Institute of India podrían estar listas para ensayos clínicos en dos o tres meses, mientras que una tercera, desarrollada por IAVI, tardará al menos siete meses. El antiviral oral obeldesivir también podría estar disponible a través de ensayos clínicos en las próximas semanas.

Consultado sobre el plan del Gobierno de Trump para tratar a estadounidenses expuestos al ébola en Kenya, Tedros dijo que existe colaboración en todos los niveles. Con base en su evaluación de riesgos, pueden hacer lo que consideren adecuado para ellos, afirmó





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