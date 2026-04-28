Directivos del Gobierno Rechazan Comparecer en el Congreso por la Fusión Indra-Escribano

Manuel de la Rocha y Belén Gualda no acudirán al Congreso para informar sobre la fusión de Indra con EMandE y los ceses en Indra, alegando falta de tiempo. La oposición denuncia falta de transparencia.

La reciente negativa del director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( SEPI ), Belén Gualda , a comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados ha generado una fuerte controversia política .

La solicitud de comparecencia, instada por el Partido Popular (PP), buscaba esclarecer detalles cruciales sobre el proceso de fusión entre Indra y Escribano Mechanical and Engineering (EMandE), así como los recientes cambios en la cúpula directiva de Indra. Ambos altos cargos han justificado su ausencia alegando la falta de tiempo suficiente para prepararse adecuadamente, una explicación que ha sido calificada como una falta de respeto por la presidenta de la comisión, Edurne Uriarte.

La situación pone de manifiesto las tensiones existentes entre el gobierno y la oposición en relación con decisiones estratégicas que afectan a sectores clave de la economía nacional, especialmente el de defensa y tecnología. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales en una democracia, y la negativa a comparecer ante el Parlamento socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

El PP argumenta que la fusión de Indra y EMandE, y los subsiguientes ceses en Indra, plantean interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la influencia del gobierno en empresas estratégicas. La comparecencia de De la Rocha y Gualda era considerada esencial para arrojar luz sobre estos asuntos y garantizar que las decisiones se toman en beneficio del interés general.

La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que la seguridad económica y financiera es un ámbito de especial interés para la seguridad nacional, lo que justifica la necesidad de un escrutinio riguroso de las inversiones y decisiones que puedan afectarla. La dimisión de Ángel Escribano como presidente de Indra el pasado 1 de abril, tras semanas de resistencia a las presiones del Gobierno y la SEPI, ha sido un detonante importante en esta polémica.

Escribano se enfrentaba a un conflicto de interés al ser, simultáneamente, responsable máximo de Indra y accionista de EMandE. Según fuentes cercanas a la negociación, Escribano fue convocado a una reunión en la sede de la Presidencia del Gobierno (Moncloa) donde estuvieron presentes Manuel de la Rocha y Belén Gualda, quienes le instaron a dimitir. La insistencia en su salida, según el PP, sugiere una injerencia indebida del gobierno en la gestión de una empresa privada.

La SEPI, que posee un 27,99% de las acciones de Indra, tiene la capacidad de influir en las decisiones de la empresa a través de sus representantes en el Consejo de Administración. El PP ha solicitado a Gualda que explique las instrucciones que pudo haber dado a estos representantes en relación con los ceses y nombramientos en la presidencia de Indra.

La falta de claridad en este asunto alimenta las sospechas de que el gobierno buscaba controlar la dirección de Indra para favorecer sus propios intereses. La Comisión Mixta de Seguridad Nacional, encargada de supervisar las políticas de seguridad nacional, tiene la obligación de investigar a fondo esta situación y determinar si se han vulnerado las leyes o si se han cometido irregularidades.

La transparencia y la colaboración de todos los implicados son esenciales para garantizar que se llegue a una conclusión justa y objetiva. La negativa de De la Rocha y Gualda a comparecer ha sido interpretada por el PP como un intento de ocultar información relevante y evitar responder a preguntas incómodas.

La presidenta de la comisión, Edurne Uriarte, ha denunciado esta actitud como una falta de respeto al Parlamento y a los ciudadanos, y ha recordado que la solicitud de comparecencia fue comunicada a ambos altos cargos con 15 días de antelación, ofreciéndoles incluso varias fechas posibles. La falta de disposición a colaborar con el Parlamento plantea serias dudas sobre la voluntad del gobierno de rendir cuentas y someterse al control democrático.

La fusión de Indra y EMandE, y los cambios en la dirección de Indra, tienen implicaciones importantes para el sector de la defensa, la seguridad y el espacio, áreas estratégicas para la seguridad nacional. Es fundamental que el Parlamento pueda supervisar estas operaciones y garantizar que se ajustan a los intereses del país. La SEPI, como accionista de Indra, tiene la responsabilidad de velar por la buena gestión de la empresa y proteger los intereses de los accionistas.

La falta de transparencia en la toma de decisiones y la posible injerencia del gobierno en la gestión de Indra pueden poner en riesgo la viabilidad de la empresa y su capacidad para competir en el mercado internacional. La situación exige una investigación exhaustiva y la adopción de medidas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de las empresas estratégicas





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Indra SEPI Fusión Escribano Congreso De La Rocha Gualda Seguridad Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feijóo critica al Gobierno por la falta de explicaciones sobre el apagónEl líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al Gobierno la falta de transparencia y la ausencia de responsabilidades un año después del apagón eléctrico en España y Portugal. Lo atribuye a una política energética irresponsable e ideologizada y denuncia un 'apagón informativo' por parte del Ejecutivo.

Read more »

Chofer de Mazón declara ante el Congreso sobre la gestión de la DANAEl chofer de Carlos Mazón, Ernesto Serra, ha comparecido ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA, limitándose a remitirse a su declaración judicial y sin dar detalles sobre la hora en que recogió al presidente de la Generalitat. Su testimonio contradice las versiones previas de Mazón y su equipo sobre su paradero durante la emergencia.

Read more »

Ángel Simón asume su primer consejo en Indra con desafíos pendientes y tensiones en el horizonteEl nuevo presidente no ejecutivo de Indra, Ángel Simón, se enfrenta a su primer consejo de administración en un contexto de tensiones entre el Gobierno y los Escribano. La reunión abordará el futuro de Ángel Escribano, la posible integración con EM&E y la composición del consejo, donde la SEPI busca reforzar su influencia. La fusión entre Indra y EM&E sigue siendo un objetivo clave, pero el proceso está lleno de incertidumbres y posibles sorpresas.

Read more »

Manuel de la Rocha no comparece ante la Comisión de Seguridad NacionalEl director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, no asistió a la citación de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso para responder preguntas sobre la intervención del Gobierno en Indra y la salida de su presidente, Ángel Escribano. Su ausencia ha generado críticas del PP y Vox, quienes lo responsabilizan de la caída en la cotización de Indra.

Read more »

Nogueras (Junts) carga contra el decreto de vivienda del Gobierno horas antes de la votación en el CongresoLa portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha cargado este martes contra el decreto en materia de vivienda del Gobierno que el Congreso, salvo vuelco de última hora, tumbará.

Read more »

De la Rocha (Moncloa) y Gualda (Sepi) esquivan declarar en el Congreso por la polémica Indra-EscribanoEl director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales...

Read more »