La Diputación Permanente ha convalidado decretos que amplían la pensión de viudedad a parejas sin vínculo legal, reconocen títulos para familias monoparentales y crean bajas por menopausia.

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este miércoles siete decretos-ley, destacando entre ellos la aprobación del real decreto-ley que modifica sustancialmente los requisitos para acceder a la pensión de viudedad. Esta decisión legislativa amplía el acceso a dicha prestación a aquellas parejas que tienen hijos en común pero carecen de vínculo legal, siempre que se acredite una convivencia estable de al menos dos años. Además de este cambio estructural, el paquete normativo incluye el reconocimiento de títulos para familias monoparentales y la creación de nuevas bajas laborales por menopausia.

Ampliación Del Acceso A La Pensión De Viudedad

El mecanismo establecido por la Diputación Permanente permite que parejas con hijos en común perciban la pensión sin necesidad de estar casadas o inscritas como pareja de hecho. Anteriormente, el acceso estaba limitado al matrimonio, a la unión de hecho formalizada o a casos específicos de separación legal. Ahora, la acreditación legal de una convivencia de al menos dos años es suficiente para activar este derecho. Este cambio elimina la barrera administrativa que impedía a muchas parejas consolidadas recibir apoyo tras el fallecimiento de uno de los miembros.

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Para que el solicitante tenga derecho a esta pensión ampliada, debe demostrar que convivía con el fallecido durante al menos dos años y que existen hijos en común. En el caso de no haber hijos, la normativa mantiene el requisito de que el matrimonio se hubiera celebrado al menos un año antes del deceso, otorgando en su defecto una prestación temporal. Asimismo, los divorciados o separados judicialmente que percibieran una pensión compensatoria extinguida por el fallecimiento también mantienen su derecho.

Requisitos Económicos Y Cálculo De La Base Reguladora

La cuantía de la pensión de viudedad se fija inicialmente en el 52% de la base reguladora, pero puede ascender hasta el 60% en ciertos supuestos o llegar al 70% cuando existen cargas familiares y un nivel de ingresos reducido. Si no hay otros beneficiarios en caso de separación judicial o divorcio, se aplica el importe íntegro; de lo contrario, se calcula proporcionalmente al tiempo de convivencia, garantizando siempre un mínimo del 40% al cónyuge o pareja superviviente.

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La base reguladora se calcula dividiendo por 28 la suma de las bases de cotización durante un período ininterrumpido de 24 meses elegido por los beneficiarios dentro de los 15 años anteriores al fallecimiento. En casos de muerte por accidente de trabajo, el cálculo utiliza la suma del sueldo y antigüedad diarios multiplicada por 365 días, dividiendo el resultado por 12. Desde 2016, las mujeres beneficiarias que tengan dos o más hijos, biológicos o adoptados, reciben un complemento por maternidad que incrementa el importe final.

Plazos De Solicitud Y Situaciones Especiales

El texto legislativo establece un plazo de un año para que las personas que ya han sufrido la pérdida de su pareja puedan solicitar la prestación, incluso si el deceso ocurrió con anterioridad a esta entrada en vigor. Esta disposición transitoria permite regularizar situaciones donde las parejas convivían pero no formalizaron su unión, siempre que cumplan con los requisitos de tiempo de convivencia y existencia de hijos. Esta flexibilidad busca evitar que el retraso burocrático prive a familias vulnerables de su sustento.

El fallecido debe estar dado de alta en el régimen general o en una situación asimilada. Si no estaba dado de alta, se exige un período mínimo de cotización de 15 años, salvo que el fallecimiento haya sido por accidente laboral, no laboral o enfermedad profesional, en cuyo caso no se exige periodo mínimo de cotización. También tienen derecho quienes percibían una pensión de jubilación contributiva, tenían derecho a ella, eran pensionistas por incapacidad permanente o tenían derecho a una baja por incapacidad temporal.

Otras Prestaciones Convalidadas Por La Diputación

Además de la reforma de la viudedad, la Diputación Permanente ha convalidado medidas que reconocen títulos para familias monoparentales, ajustando los criterios de valoración para mejorar su situación económica y social. Estas normas buscan equilibrar las cargas familiares y ofrecer un trato más justo a hogares encabezados por una sola persona. El reconocimiento explícito de estas estructuras familiares permite acceder a ayudas específicas que antes estaban limitadas o tenían requisitos más restrictivos.

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Otro de los decretos aprobados introduce las bajas por menopausia, un reconocimiento sin precedentes que permite a las trabajadoras ausentarse al trabajo por causas derivadas de esta etapa vital. Esta medida responde a la necesidad de adaptar la legislación laboral a las realidades biológicas y de salud de las mujeres. La inclusión de esta baja en el paquete normativo refleja un compromiso con la igualdad efectiva y la protección de la salud en el entorno profesional, cerrando un vacío legal importante.